1er symposium de la perle de culture de Tahiti

Le lancement de l’anniversaire de la Perle de Tahiti lors du 1er symposium de la Perle de culture de Tahiti à la Présidence de la Polynésie Française a eu lieu le le 20 Janvier 2011.

Ce premier symposium de la Perle de Tahiti organisé par la Maison de la Perle a proposé aux professionnels de la filière perlicole une présentation de différents sujets relatifs à ce secteur d’activité. A cette occasion, le Président de la Polynésie française, Monsieur Gaston TONG SANG et le Ministre de la perliculture, M. Temauri FOSTER ont procédé au côté de la Maison de la Perle au lancement officiel du 50ème anniversaire de la Perle de Tahiti.

Plusieurs ateliers d’échanges et de réflexion organisés dans l’après midi ont permis d’aborder différents sujets d’actualité dont :

– L’Histoire de la Perle de Tahiti ;- La charte de qualité pour les bijoutiers polynésiens ;

– La stratégie promotionnelle ;- La classification, le barème de prix et l’expertise des Perles de Tahiti

– La présentation du nouveau Website de la Maison de la Perle : www.maisondelaperle.pf ;

– La production et le volet sanitaire présenté par le service de la perliculture ;

– Le contrôle des perles et exportations perlières également présenté par le service de la perliculture.

En 2ème partie de journée, le lancement officiel du 50ème anniversaire de la Perle de Tahiti a débuté avec la présentation des visuels institutionnels qui seront utilisés tout au long de l’année 2011 lors des événementiels et de la campagne médiatique locale et internationale.

Pour célébrer cet anniversaire prestigieux le programme prévisionnel des événementiels établi dans l’objectif de promouvoir la Perle de Tahiti sur les 5 continents a également été présenté.

Cette journée a été clôturée par un cocktail qui a été l’occasion de poursuivre les riches échanges ayant jalonné cette journée.

Réalisation : Claire Schwob Production : Creative.tv Type : Série de Thème : La perle de culture de Tahiti Titre : Maison de la Perle Synopsis : La Maison de la Perle de Tahiti organise tout au long de l'année de nombreux évènements. Symposium, vente aux enchères, concours… Ce magazine propose divers reportages témoins des évènements majeurs que le Maison de la perle met en place. Durée unitaire : de 2 à 19 minutes Episodes: 4 Langue : français Formats : 16 9ème

