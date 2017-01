Surf à Tahiti : 4ème jour de compétition, OPT Horue 2001

Chris Milley : à mon avis, la chance est ouverte à tout le monde. Celui qui a la bonne vague, c’est lui qui va le plus loin.

Steeven Pierson : n’importe qui peut gagner une compétition ! Si les autres n’ont pas de vague, et toi, tu as la meilleure vague, tu vas jusqu’au bout, tu remportes cette compétition !

Heiarii Williams : en open, je vois peut-être Hira ou Heifara et en ondine, soit Marina ou Patricia…

Le spot

Le spot de Papara est situé à l’embouchure de la Taharuu, au PK 38 sur la côte sud de Tahiti, dans la commune de Papara.

Houle favorable: Sud-est à sud et sud-sud-ouest à ouest-sud-ouest.

Distance de la plage: Spot de plage.

Distance de Papeete: 39 kilomètres.

Niveau requis: Débutant à bon.

Saison: mai à octobre

La Compétition

Crée en 1990, le Popoti Surf Club est à l’origine de plusieurs manifestations en faveur du développement du surf local, notamment l’OPT

HORUE, l’une des plus importantes compétitions de surf locales et certainement l’une des plus attendues et des plus appréciées. Elle réunit plus de quatre-vingt surfeurs locaux et internationaux. L’OPT Horue est devenue un rendez-vous annuel du surf en fête. C’est d’ailleurs la clé de son succès : faire de cette compétition un moment de plaisir et d’échanges culturels, avec l’organisation de différentes manifestations : défilé de mode, surf night session, concerts … Cette compétition a permis à de nombreux surfeurs locaux de se mesurer aux surfeurs étrangers et de se faire connaître. En juin 2002, comme chaque année, la magnifique plage de sable noir de Papara a donc accueilli

cette première compétition de surf de la saison, la douzième édition de l’Opt Horue.

