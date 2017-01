50 ans de la perle de Tahiti

Les cinquante ans de la perle de culture de Tahiti seront célébrés sur les cinq ans continents durant toute l’année 2011.

– Océanie : Polynésie française

– Amérique : Canada /USA

– Europe : France / Russie

– Afrique : Maroc

– Asie : Chine/ Hong Kong/Inde/Japon

« la perle de Tahiti, une beauté naturelle et unique depuis un demi-siècle »

Les 2 visuels des 50 ans de la perle de culture de Tahiti

Dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de la Perle de culture de Tahiti, la Maison de la perle a présenté les 2 visuels que deux sociétés de communication locales ont élaborés et qui serviront d’outil promotionnel durant toute l’année 2011.

Ces visuels sont à l’image de la perle de Tahiti : élégants, sobres, raffinés, tous deux de couleur bleu, rendant ainsi hommage à l’Océan.

Le visuel à l’international : « une beauté naturelle et unique depuis un demi siècle »

“Dans ce visuel, nous célébrons les 50 ans de la Perle de Tahiti, sa beauté naturelle et unique.

Le bleu avec ses variantes, a été choisi comme toile de fond car il est la couleur du ciel et de la mer.

Symbole de l’infini, il invite au rêve et à l’évasion spirituelle. Par extension, il évoque la paix, le calme, la volupté. Il traduit par sa fraîcheur une immense pureté. Le bleu est la couleur royale. Sous l’Egypte ancienne, le bleu personnifie la femme créatrice donnant la vie, tout comme la mer et la nacre donne vie à la Perle.

Dans le fond bleu, on peut y apercevoir une succession de cercles. Le cercle, lui, symbolise le plein et la perfection.

Il représente l’univers dans son entier. Si la Perle est de forme ronde, la plupart du temps, ça n’est certainement pas le fruit du hasard. La Perle est une création de la nature habillée de ses multiples couleurs et, au même titre que l’univers, elle représente la perfection de la création. Le cercle inspire l’apaisement et la sérénité.

La Perle ” Meherio”, élue la plus belle Perle de Tahiti 2010, est posée en même temps sur le “L” du mot Perle et sur les cercles concentriques tout simplement pour l’associer à l’expression symbolique de ces formes géométriques. On peut deviner dans le fond bleu des volutes exprimant les mouvements de l’univers et de la vie contenue sous la surface de nos océans.

La frise polynésienne est posée là comme preuve pour affirmer et revendiquer l’origine de la Perle de Tahiti. Et toutes ces myriades d’étoiles rappelant le ciel qui contribue lui aussi à la couleur de l’eau, viennent célébrer le demi-siècle de notre reine de beauté.

Le visuel, par le choix de la couleur et des formes le composant, exprime la création dans toute sa perfection… »

Réalisation : Claire Schwob Production : Creative.tv Type : Série de Thème : La perle de culture de Tahiti Titre : Maison de la Perle Synopsis : La Maison de la Perle de Tahiti organise tout au long de l’année de nombreux évènements. Symposium, vente aux enchères, concours… Ce magazine propose divers Durée unitaire : de 2 à 19 minutes Episodes: 4 Langue : français Formats : 16 9ème Série de magazines : La perle de culture de Tahiti: Maison de la Perle: La Maison de la Perle de Tahiti organise tout au long de l’année de nombreux évènements. Symposium, vente aux enchères, concours… Ce magazine propose divers reportages témoins des évènements majeurs que le Maison de la perle met en place.de 2 à 19 minutesfrançais16 9ème

