Paroles de visiteurs : Michel, Ghislaine, Xavier, Mr et Mme Antonin

Michel et Ghislaine : c’est une destination de rêve. Avec les amis, quand on regarde les photos, tout fait rêver ! On avait une grande occasion à fêter : nos trente ans de mariage, donc on s’est dit que c’était comme un nouveau voyage de noce. Et autant faire un voyage de noce de rêve, donc la Polynésie, c’était l’idéal. Ce que l’on aimait en plus : le dépaysement, la tranquillité, les oiseaux, les gens accueillants, toujours avec le sourire, d’un calme ! Ca fait du bien de voir des gens comme ça. C’est féérique, on ne peut que aimer la Polynésie, ce n’est pas critiquable…

Xavier : on a fait les îles sous le vent et c’était extraordinaire. Bora Bora et Maupiti, extraordinaires, très joli ! On a fait des promenades sur le lagon, la plage, du bateau, du kayak, des petites excursions dans la montagne, plein de choses comme ça, et on a tout aimé !

Monsieur et Madame Antonin : nous avions déjà eu l’occasion de venir et vraiment on prend du plaisir à chaque fois de revenir dans le pays. Nous sommes allés à Fakarava cette année. Nous faisons un atoll chaque année pratiquement. On a fait du farniente, on a fait du bronzing, on a fait du vélo, on a fait un petit peu de pêche.

Michel et Ghislaine : d’ici quelques années, pas forcément l’année prochaine, mais on reviendra. Le voyage est quand même très long.

Xavier : on a été surpris de voir par exemple à Bora Bora des déchets sur le bord des routes mais on n’a pas non plus eu les yeux dessus tout le temps. Revenir dépend des finances parce que ça coûte cher quand même le voyage !

Monsieur et Madame Antonin : on attend très longtemps pour enregistrer les bagages.

Réalisation : Claire Schwob Production : Creative.tv Type : Série de micro-trottoirs Thème : Titre : Paroles de visiteurs Synopsis : « Paroles de visiteurs » nous donne rendez-vous à l'aéroport de Tahiti, et prend sur le vif les remarques et réflexions des touristes venus du Monde entier, après leur séjour en Polynésie française. Les questions, impartiales, mettent en avant, tant les témoignages positifs des séjours que, parfois, quelques critiques…

