Tahiti.tv news : activité touristique sur l’île de Taha’a

Sabrina Laughlin : Nous avons une activité familiale, à la base, c’est une ferme perlière, cela va faire vingt ans qu’on est dans la production de perles. Donc il y a quinze ans on a ouvert l’activité aux visiteurs, on leur fait la démonstration complète de la production de la perle.

Bien sûr, ils ont la vente sur place des produits que nous sortons de l’eau, donc les perles montées ou brutes, comme celles que j’ai là, de belles perles de Taha’a… On fait aussi des activités, des excursions nautiques. On fait des tours de l’île en bateau ou en mini van. On a également ouvert il y a quelques mois un restaurant sur place avec un bar sur la plage. On fait aussi les transferts motu. On travaille en famille. A la base, la ferme a été montée par notre papa, donc on est une petite équipe, il y a mon oncle, ma tante, cousins, cousine, et tout le monde est polyvalent. On a la chance de bien s’entendre à la base et c’est vrai que l’on inclut dans l’accueil l’animation : s’il faut chanter, s’il faut danser, je chante, ma petite sœur, elle danse, ou je chante et mon mari danse. Les enfants, quand il n’y a pas école, sont dans l’activité directement, en fait, c’est un petit village, on habite tous autour, il y a l’activité au centre et le visiteur entre un peu dans notre vie de tous les jours.

Taha’a est restée très sauvage du fait je pense qu’il n’y a pas d’aéroport à Taha’a et c’est ce qui fait son charme. Les vallées, les montagnes ne sont pas habitées encore. Les habitations sont juste sur la côte, au bord de la mer, donc il y a de très belles vallées, de très belles montagnes, de très belles plantations à découvrir, et un très lagons bien sûr, et des gens exceptionnels.

Bruno Georges Meunier : nous sommes implantés depuis octobre 2007 donc cela ne fait pas très longtemps sur Taha’a et nous avons ouvert une petite structure de plongée. En fait, on travaille essentiellement avec les pensions de famille sur Taha’a qui sont assez nombreuses contrairement à ce qu’on pourrait penser. On fait de la formation, on fait des baptêmes, on fait de la plongée débutant, on fait de la plongée confirmée. Taha’a est vraiment un site exceptionnel pour ça car elle offre tout l’éventail de possibilité au niveau plongée quel que soit le niveau des plongeurs.

Nous notre avantage c’est que nous sommes une petite structure. Mon bateau est un bateau aluminium de sept mètres donc je peux embarquer six à huit plongeurs maximum et systématiquement les plongées se font avec en moyenne on va dire entre trois et quatre plongeurs. Donc c’est vraiment très très convivial et nous avons des contacts très proches avec les plongeurs.

Taha’a est vraiment une île qui mérite à être découverte, aussi bien pour l’île elle-même, pour les montagnes et la jungle qui est vraiment pratiquement intacte sur l’île, aussi bien pour cela que pour la découverte de son lagon qui est magnifique. C’est vraiment une île qui est à découvrir pour elle-même.

Réalisation : Claire Schwob Production : Tahiti Nui Companies Type : Série de magazines Série de magazines Thème : L’actualité touristique de la Polynésie française Titre : Tahiti.tv news tourisme Synopsis : Tahiti.tv, News accueille les acteurs du développement économique, touristique et évènementiel de la Polynésie française. Durée unitaire : 5 minutes Episodes: 6 Langue : français Formats : 4/3

