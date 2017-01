Artisan d’art : la pierre fleurie

La phonolite à grenat est une roche volcanique que l’on ne trouve qu’en deux endroits au monde : au Brésil et aux Iles Marquises et plus précisément dans l’île de Ua Pou, et plus précisément encore dans deux vallées seulement de cette île, la vallée de Hohoi et celle de Hakata.

A quelques mille nautiques de Ua Pou, dans l’île voisine de Nuku Hiva, vit Tehau Ah Sha. Tehau est un artiste. Sa spécialité est la sculpture, sa matière de prédilection, la pierre. Il faut dire qu’il a de qui tenir ! Ses ancêtres marquisiens ont laissé de nombreux témoignages de leur savoir-faire. La phonolite renferme des trésors que Tehau connaît. Mais elle ne les livre pas facilement et cela, Tehau le sait aussi.

La sculpture sur pierre est un art difficile qui nécessite au-delà d’un talent d’artiste, courage, force physique et ténacité. A la fin de cette épreuve incertaine dont le sculpteur ne vient pas toujours à bout, la phonolite livre ses secrets et offre ses bouquets en récompense.

Elle devient alors la pierre fleurie. Elle donne à l’artiste sa matière unique et celui-ci en retour lui donne sa forme tout aussi unique. De cet échange naissent des objets dont la beauté ne cessera jamais de nous étonner.

Réalisation : Jacques Navarro Production : DPI Type : Série de Série de magazines Thème : L’artisanat d’art en Polynésie française Titre : Artisans d’art Synopsis : L’artisanat est l’une des ressources essentielles de la Polynésie française. Vannerie, sculpture, travail de la nacre… Nous rencontrons ces artisans issus de tous les archipels, qui nous accueillent dans leur atelier et nous font partager durant quatre minutes les différentes phases d’élaboration de leurs créations. Durée unitaire : 4 minutes Episodes: 5 Langue : français Formats : 4/3

