Artisan d’art : matau, l’hameçon polynésien

Matau, l’hameçon polynésien, exprime les concepts d’éternité, de cycles, et de retour inaliénable des choses et des êtres. Car le demi-dieu est héros civilisateur.

Maui fit ressurgir les îles des abîmes ténébreux de l’océan qui les retenaient, s’accrochant à son hameçon magique pour offrir aux hommes une ère nouvelle de prestige et de gloire. Il est façonné la plupart du temps dans la nacre de l’huitre perlière à l’aide de scies en corail ou en pierre, de limes en corail ou en radioles d’oursins et de pointes de perçoir en coquillage, elles-mêmes actionnées par des volants de perçoir à pompe.

L’artisan donne à la nacre la forme générale du type d’hameçon qu’il veut fabriquer. Puis il la perce en son centre et agrandit le trou jusqu’à obtenir la forme définitive.

Dans sa forme rudimentaire, l’hameçon simple fait d’une seule pièce est dit « direct » lorsque la hampe et la pointe forment un « U » ou un « V », et sont droites ou légèrement incurvées de telle sorte que le poisson s’accroche à la pointe par la seule traction exercée sur la ligne.

Mais il est dit « indirect » lorsque fait d’une hampe courbe ou à angle, d’une pointe et d’un dard recourbés, et où le dard fait un angle avec la pointe, cela a pour effet de faire tourner l’hameçon dans la gueule du poisson achevant ainsi la pénétration du dard sans modification de la traction exercée sur la ligne.

Dans sa forme plus élaborée, l’hameçon est dit « composé », lorsqu’il présente une pointe ou un dard distinct, indépendant et généralement taillé dans un matériau différent. Enfin, les hameçons sont dits « spéciaux » lorsqu’ils sont réservés à des pêches plus rituelles, tels les hameçons à cuillère, tels les leurres à bonites. Le bois est également utilisé pour la fabrication des hameçons de grande taille, notamment pour la pêche aux requins.

Et si, depuis le contact avec les Occidentaux, de nouveaux matériaux comme le métal participent à la fabrication des hameçons polynésiens, il est intéressant de noter que les formes anciennes ont été conservées, témoignant par là-même de leur grande efficacité. Conservés et exposés au Musée de Tahiti et des Iles, ces objets singuliers, liés à jamais au mythe fondateur de la naissance et de la renaissance des îles, tiennent une place toute particulière chez les Polynésiens, au regard de leur survie et de leur culture et pour lesquels ils procèdent de la quête absolue de l’immortalité corporelle car Matau retient la vie et la perpétue.



Réalisation : Jacques Navarro Production : DPI Type : Série de Série de magazines Thème : L’artisanat d’art en Polynésie française Titre : Artisans d’art Synopsis : L’artisanat est l’une des ressources essentielles de la Polynésie française. Vannerie, sculpture, travail de la nacre… Nous rencontrons ces artisans issus de tous les archipels, qui nous accueillent dans leur atelier et nous font partager durant quatre minutes les différentes phases d’élaboration de leurs créations. Durée unitaire : 4 minutes Episodes: 5 Langue : français Formats : 4/3

