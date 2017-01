Fan de Tahiti : Jean-François Clervoy à Moorea

Jean-François Clervoy : La Polynésie vue de l’espace, c’est un chapelet de perles, un peu désordonnés avec des îles un peu plus grosses, certaines montagneuses, d’autres juste sous forme d’atolls, des couleurs turquoises magnifiques, qui parfois font qu’on se pince et on a vraiment la larme à l’œil d’émotion, de beauté, devant ces couleurs.

Ce qui m’a le plus surpris, c’est la beauté réelle, concrète des paysages. J’ai passé plusieurs jours à Moorea ces derniers jours et vraiment je me demande parfois pourquoi je vis au milieu du béton tous les jours quand je vois ces gens si gentils qui ont la mer à portée avec toute cette faune, cette flore… Fantastique.

Je crois que l’image que je me faisais de la Polynésie était sous estimée. Bien sûr, de l’espace, les couleurs turquoises, les barrières de corail, on les voit nettement ; mais pas avec un pouvoir de résolution qui nous permet de voir les détails. Quand je suis descendu de mon bungalow à Moorea, avec un masque et un tuba, tout de suite je voyais des anémones de mer, une centaines de variété de poissons différents, les dauphins, puis Cécile Gaspar m’a amené voir les raies, que j’ai pu toucher, caresser…

Je me rends compte qu’ici on est beaucoup plus près de la nature qu’on pense pouvoir l’être déjà dans les grandes villes industrielles.

Je trouve les Polynésiens très attachants parce que très accueillants, très serviables, toujours très polis avec le sourire « est-ce que ça va ? » « est-ce qu’on peut vous aider ?» Et j’avoue que j’aime bien la nature mais voir cette végétation luxuriante, toutes ces couleurs, manger de la papaye, de la mangue, se balader à cheval dans les champs d’ananas, au milieu de Moorea où on a l’impression d’être dans un nouveau monde, dans un Eldorado…

Il faut venir ici pour le vivre, ce n’est pas de l’espace qu’on peut l’imaginer comme ça !

En savoir plus : Tahiti tourisme, Association Te mana o te moana, Hôtels Intercontinental Polynésie française .

Réalisation: Claire Schwob Production : Creative.tv Type : Témoignages de fans de Tahiti et de ses îles. Titre : Fan de Tahiti Synopsis : la Polynésie française vue par ses visiteurs, connus ou inconnus, people ou Durée unitaire : de 1 à 8 minutes Episodes: 9 Langue : français Formats : 4/3 Témoignages de fans de Tahiti et de ses îles.: Fan de Tahiti: la Polynésie française vue par ses visiteurs, connus ou inconnus, people ou touristes , chacun nous fait partager son expérience de Tahiti et ses îles.de 1 à 8 minutesfrançais4/3

Tahiti.tv, la webtv de Tahiti et ses îles : votre voyage virtuel en Polynésie française à travers des centaines de vidéo