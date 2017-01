Guide de Tahiti et de ses îles

On distingue cependant deux grandes « saisons », sèche ou humide. La première s’étale de mars à novembre et réserve des températures comprises entre 22 et 27°C, la deuxième, de décembre à fin février, est un peu plus chaude (entre 25 et 35°C), mais est aussi sujette aux averses tropicales, sortes de douches chaudes qui durent rarement plus de 30 minutes.

Si les températures semblent importantes, sachez que les alizés du Pacifique soufflent en permanence et rafraîchissent agréablement l’air des îles.

Source : Météoblue