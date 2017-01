Hinagaro Maifano dans Cosmetic academy, saison 3

Hinagaro Maifano, épouse Bishop a 26 ans, sa profession : hôtesse sur un paquebot de croisière. Sa création : une gelée des îles du nom de « Poevai ».

Hinagaro Maifano: qu’est-ce qui a déclenché mon inscription à ce concours ? Tout d’abord je suis une personne qui utilise beaucoup les produits de beauté. Avant d’acheter un produit je m’intéresse beaucoup à la composition du produit, à l’odeur, à la texture, et à l’effet engendré par ce produit. Etant aussi une personne dotée de goûts assez particuliers, pour que je puisse acheter un produit, il faut que je me reflète à travers ce produit. D’où mon inscription à ce concours.

J’ai également fait la connaissance d’une personne qui m’a invité à une séance, cela m’a beaucoup plus. J’ai enfin découvert un endroit où je pouvais développer mes talents de créatrice, créer un produit qui émane de ma propre personne. Je compte convaincre les juges que mon produit reflète bien le thème « Tahiti et ses îles », par son odeur, les senteurs du fenua, très fruitée et fleurie par la tiare et aussi par sa couleur qui pour moi représente le soleil des îles de Tahiti. J’ai choisi de faire la gelée des îles pour essayer de faire quelque chose de différent de l’huile traditionnelle. Comme on le sait, en Polynésie il fait très chaud, donc j’ai voulu apporter une touche de fraîcheur…

Et il m’est venu à l’idée : la gelée des îles. Comme ingrédients, j’ai utilisé des parfums qui me rappellent le fenua, comme la tiare, la banane et l’ananas ; j’ai aussi utilisé des extraits d’algues du lagon.

Mon père a combiné deux prénoms, ceux de mes petites sœurs : « Poe » pour Poekura et « Vai » pour Tepuvai. Mon père a toujours voulu donner ce prénom à un de ses petits-enfants, c’est un prénom de fille donc Poevai. Comme pour moi Tahiti et ses îles, c’est la perle « Poe », et Poevai veut dire : la perle éternelle. Lors de cette séance, j’ai beaucoup apprécié les différentes textures, toucher différents produits, sentir différents parfums et surtout aussi comprendre les produits.

Si j’ai pu le faire, mon produit, vous pouvez le faire ! Je vous invite à venir à ce concours l’année prochaine, vous n’allez pas le regretter !

En savoir plus : Cosmetic academy, Tahiti nui télévision

Réalisation: Tahiti nui télévision Production : Tahiti nui télévision Type : Jeu autour de la création cosmétique Thème : Chaque candidat et personnalité peut concevoir pendant une séance du LABORATOIRE DU FORMULATEUR un produit cosmétique personnalisé sur un thème défini. Titre : Cosmetic academy, saison 3 Synopsis : Sur l’idée des écoles de grands créateurs, le pôle de Recherche et Développement du LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE DU PACIFIQUE SUD innove dans le secteur cosmétique en créant LE LABORATOIRE DU FORMULATEUR qui propose une découverte de l’Univers de la beauté au sein de ses locaux de la côte ouest de Tahiti. Il permet de faire découvrir les différentes étapes de la Création et de Fabrication de produits cosmétiques en s’inspirant d’ingrédients Polynésiens. Un formulateur est un Créateur de Beauté dont le rôle est d’assembler des ingrédients afin de créer un produit cosmétique. Il s’inspire du Soin, des Rituels de beauté, d’un thème ou d’ingrédients. Chaque candidat peut concevoir pendant une séance un produit cosmétique personnalisé sur un thème défini. Un Durée unitaire : de 3 à 8 minutes Episodes: 60 Langue : français Formats : 4/3 Jeu autour de la création cosmétique: Chaque candidat et personnalité peut concevoir pendant une séance du LABORATOIRE DU FORMULATEUR un produit cosmétique personnalisé sur un thème défini.: Cosmetic academy, saison 3: Sur l’idée des écoles de grands créateurs, le pôle de Recherche et Développement du LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE DU PACIFIQUE SUD innove dans le secteur cosmétique en créant LE LABORATOIRE DU FORMULATEUR qui propose une découverte de l’Univers de la beauté au sein de ses locaux de la côte ouest de Tahiti. Il permet de faire découvrir les différentes étapes de la Création et de Fabrication de produits cosmétiques en s’inspirant d’ingrédients Polynésiens. Un formulateur est un Créateur de Beauté dont le rôle est d’assembler des ingrédients afin de créer un produit cosmétique. Il s’inspire du Soin, des Rituels de beauté, d’un thème ou d’ingrédients. Chaque candidat peut concevoir pendant une séance un produit cosmétique personnalisé sur un thème défini. Un jury de professionnels sélectionne ensuite les meilleurs projets et le plus créatif sera récompensé d’une dotation exceptionnelle.de 3 à 8 minutes60français4/3

Tahiti.tv, la webtv de Tahiti et ses îles : votre voyage virtuel en Polynésie française à travers des centaines de vidéo