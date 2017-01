Hinagaro Tokoragi dans Cosmetic academy, saison 3

Hinagaro Tokoragi a 41 ans, sa profession : fonctionnaire des douanes. Hinano a choisi de créer un rituel capillaire : « O’Hono ».Hinano TokoragiCe qui a déclenché mon inscription, c’est tout simplement mon amie, Rauri, qui m’a proposé de l’accompagner à ce concours et je la remercie de m’avoir traîné à ce concours. Grâce à elle je vis une expérience passionnante.

J’ai voulu représenter Tahiti, côté montagne. Tahiti et ses vallées, Tahiti et ses rivières et notamment par mon produit j’ai voulu rendre hommage à une pratique ancestrale : le shampoing avec le nectar de opui. En fait dans O’hono j’ai voulu reproduire la rivière, la fraîcheur de la rivière. Pour cela j’ai utilisé des produits telle que l’huile de bambou. En parfum, j’ai utilisé des parfums frais, tels que l’ananas, le melon, l’orange aussi, et j’y ai ajouté d’autres ingrédients tels que la mangue, toujours en souvenir de ces moments passés avec les enfants du quartier où on allait à la cueillette.

J’ai appelé mon produit hono, pour la simple raison que je veux créer une crème pour un soin de cheveux. En fait, j’avais en tête une image bien précise, celle d’une natte, non pas d’une tresse mais d’une natte. La différence entre la tresse et la natte, c’est que la natte est beaucoup plus solide, beaucoup plus forte. Donc Hono correspondait à cette image que j’avais de la tresse, une natte solide. Ensuite, je voulais remettre cela dans le contexte. Donc évidemment la rivière, et la rivière c’est l’eau, donc un « o » majuscule tout simplement devant le mot Hono. Et en tahitien, le O devant le mot sert aussi à sublimer un mot, à faire une éloge comme O tahiti e.

J’ai donc voulu faire O, vos cheveux, donc un O devant le Hono. Tous les moments sont appréciables, mais il y en a un qui a vraiment marqué mon esprit, c’est celui du parfum, car avant, le produit est neutre, on n’a que le contact visuel et tactile, mais quand on va passer au parfum, il y a tout qui s’entrechoque, le visuel, le tactile, l’odorat, et ça va créer une alchimie en soi qui va provoquer un plaisir intense. En fait, on arrive à la réalisation d’un produit, on avait un concept en tête et on arrive à la réalisation et ça vient du fond du cœur, donc cette alchimie va faire en sorte que l’on est…

Ah, mon produit est magnifique, je l’adore.Nous sommes dans un monde où nous sommes des exécutants. Nous sommes des exécutants à longueur de journée, et on a très peu l’occasion de réaliser son potentiel de créativité et la Cosmetic Academy c’est l’occasion d’exprimer cette créativité. Le message que je voudrais faire passer : trouver-vous de bonnes copines, venez passer de bons moments à la Cosmetic Academy et éclatez-vous !

En savoir plus : Cosmetic academy, Tahiti nui télévision

Réalisation: Tahiti nui télévision Production : Tahiti nui télévision Type : Jeu autour de la création cosmétique Thème : Chaque candidat et personnalité peut concevoir pendant une séance du LABORATOIRE DU FORMULATEUR un produit cosmétique personnalisé sur un thème défini. Titre : Cosmetic academy, saison 3 Synopsis : Sur l'idée des écoles de grands créateurs, le pôle de Recherche et Développement du LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE DU PACIFIQUE SUD innove dans le secteur cosmétique en créant LE LABORATOIRE DU FORMULATEUR qui propose une découverte de l'Univers de la beauté au sein de ses locaux de la côte ouest de Tahiti. Il permet de faire découvrir les différentes étapes de la Création et de Fabrication de produits cosmétiques en s'inspirant d'ingrédients Polynésiens. Un formulateur est un Créateur de Beauté dont le rôle est d'assembler des ingrédients afin de créer un produit cosmétique. Il s'inspire du Soin, des Rituels de beauté, d'un thème ou d'ingrédients. Chaque candidat peut concevoir pendant une séance un produit cosmétique personnalisé sur un thème défini. Un jury de professionnels sélectionne ensuite les meilleurs projets et le plus créatif sera récompensé d'une dotation exceptionnelle. Durée unitaire : de 3 à 8 minutes Episodes: 60 Langue : français Formats : 4/3

