Hinatea Colombani dans Cosmetic academy, saison 3

Hinatea Colombani. a 24 ans, son métier : professeur de danse. Elle a choisi de créer une huile tradition du nom de « Hina ».

Ce qui a déclenché cette inscription, c’est d’abord que j’avais vu les saisons précédentes, puis c’était attractif de participer à Cosmetic Academy, d’autant plus que c’est un évènement créatif, donc on arrive sur à la fois un moment traditionnel, dans le sens où on va toucher des matières du fenua, le monoï et tout… Et à la fois sur des nouvelles tendances avec de nouveaux parfums… Donc c’était un challenge.

Je l’ai appelé Hina en référence à la légende de Mataiea et de Papeari, Hina car pour moi depuis petite en écoutant cette légende, elle symbolise la polynésienne, donc j’ai voulu pour que chaque polynésienne puisse se référer à mon produit, l’appeler comme ça car je voulais un produit que l’on puisse mettre tous les jours et c’était difficile dans le sens où l’huile est grasse donc on ne peut pas forcément s’habiller dessus, c’est pour cela que je l’ai voulu sèche.

C’est un peu une ode à la femme, en alliant des fleurs, ce qui rapproche du côté féminin et Hina qui forcément représente la polynésienne.

Là, c’est la meilleure partie de Cosmetic Academy.

Je suis contente. Je pensais juste participer pour faire un produit, et faire partie des 10 finalistes, cela a un peu rehaussé le challenge. Donc maintenant, il faut qu’il puisse être pertinent par rapport aux autres produits sur l’aspect peut-être original… Car c’est une huile tradition mais je ne la voulais pas trop grasse, je la voulais sèche. Au niveau de la couleur peut-être, ce sera plus pertinent.

J’ai utilisé toujours les tendances florales avec du magnolia, du tiare, un peu de vanille… Je me suis amusée à ouvrir tous les parfums, à sentir tous les parfums, car c’était un moment nouveau, car justement en faisant le monoï traditionnel, on a toujours le même aspect du monoï, tandis que là, il s’agit d’ouvrir ses sens à d’autres choses, voir de nouvelles couleurs, de nouvelles textures, c’était agréable. C’est vraiment le côté olfactif qui m’a séduite.

La première séance où j’ai pu participer avec deux candidates, c’était un moment enrichissant, on a pu échanger, ce que l’on fait dans la vie, des petits conseils… C’était bien sympathique. C’est un moment que l’on prend aussi pour soi, donc j’avais choisi de venir, je voulais sortir du quotidien, c’était le moment qu’il fallait, le moment où l’on pouvait ouvrir ses sens et faire un produit qui nous ressemble.

Je pense que la Cosmetic m’a permis de développer mon côté artistique, olfactif et sensoriel.

N’attendez pas la saison quatre ! Inscrivez-vous déjà. C’est sûr que la saison quatre, j’y participe encore pour le fun !

