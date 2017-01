I te matete : terrine de mahi-mahi aux crevettes

I Te Matete, votre nouveau rendez-vous culinaire consacré aux produits du fenua

Une série de vingt émissions de cuisine « I Te Matete » sera très prochainement diffusée sur TNTV et sur tout le réseau France Télévision (hors Polynésie Première). Cette initiative du ministère de l’agriculture développée en 2010 a pour objet de proposer des recettes faciles à préparer pour toute la famille. Son objectif : faire la promotion des produits locaux et les rendre accessible à tous.

Les produits issus de l’agriculture polynésienne et les ressources de la mer représentent une richesse inépuisable pour le territoire. Au delà des recettes traditionnelles locales que les mamans ont l’habitude de dresser pour leur famille et leurs enfants, il existe bien d’autres façons de cuisiner.

Savoureusement concoctées par le chef cuisinier Jean-Pierre Despériers, ces recettes ont été accomplies avec le concours de quatre étudiants en Licence de Reo Maohi de l’Université de la Polynésie française ; une jeune équipe qui a brillamment réussie sa première expérience audiovisuelle.

Ancien chef cuisinier et directeur du lycée hôtelier du Punauiaa, ce troubadour de la cuisine polynésienne que l’on ne présente plus, aura conservé sa passion de transmettre son savoir-faire aux jeunes générations ! Poissons du lagon et de haute mer, Rea Tahiti, Uru, Taro, Pota, Vanille de Tahiti ou fruits tropicaux, la particularité de ces nouvelles émissions de cuisine, réalisées par Philippe Sintes de la société VideoProd, repose sur des recettes simples à réaliser à base de produits locaux, des plats élégamment présentés grâce au partenariat développé avec la société Art Cuisine.

Ainsi, ce sont « Terrine de Mahi Mahi aux crevettes », « Fricassée d’espadon au réa Tahiti », « Gigolette d’agneau au miel des Marquises », « crème brûlée à la vanille au taro » ou encore « Atoll de desserts » que les téléspectateurs auront tout loisir de découvrir à partir du lundi 2 mai 2011 sur TNTV à 17h40. Diffusées quotidiennement du lundi au vendredi, chacune de ces émissions sera rediffusée le lendemain à 13h20.

A noter que ces recettes seront également disponibles sur les sites www.tahiti.tv, la webtv de Tahiti et ses îles, sur www.tahiti-infos.com et repris dans l’hebdomadaire Fenua TV chaque semaine. Gageons que ces petits plats polynésiens aiguisent les papilles du public !