Hoani Bunkley a créé une boutique pour bébés à Moorea

Après le Bac, j’ai suivi une formation de deux ans à l’Université. C’était un Deust en vente et négociation. Cette formation a pour but de nous former sur toutes les techniques de vente aussi bien locales qu’internationales. Donc une fois mon diplôme en poche, bien j’arrive sur le marché du travail et là, bien rien.

Là je me suis dit bien allez, qu’est-ce que tu peux faire. Je me suis posée, j’ai regardé ce qui se faisait et ce qui ne se faisait pas à Moorea. Et là j’ai vu qu’il y avait un marché à prendre, le marché des petits et de l’enfant. Et là je me suis dit allez, pourquoi pas !

Donc première des choses je vais voir la Ccism, j’ouvre une patente, et ensuite il faut chercher le point stratégique. Il fallait trouver le financement et c’était là où ça devait un peu compliqué. Moi n’ayant aucune ressources financières, je démarre, je suis jeune, je débute dans la vie, ce n’était pas simple, ce n’était pas gagné d’avance.

Une fois le financement trouvé, j’ai pu ouvrir la boutique. Donc en décembre 2010 la boutique est ouverte, quatre jours avant Noël d’ailleurs et là j’ai bien vu qu’il y avait une réelle demande de la population de Moorea : ils se sont dit enfin une boutique pour bébés à Moorea.

C’est tout ça qui fait que j’aime ce que je fais : d’avoir le contact avec les futures mamans, les mamans qui viennent demander conseil ? C’est tous ces échanges-là qui font que maintenant je me sens bien aujourd’hui.

C’est un peu dur à gérer mais il faut s’accrocher. Et puis moi j’ai la chance d’avoir obtenu des aides donc je bénéficie d’un conseiller qui peut m’aider à tout moment, je l’appelle, pour faire mes déclarations, pour redynamiser la boutique, quand il faut faire de la pub. Et puis le plus important, j’ai le soutien de mon conjoint, de ma famille, ça c’est très important pour se lancer.

Le conseil que je pourrais donner aux jeunes porteurs de projets c’est : allez-y ! Donnez-vous les moyens. Il y a des aides qui existent pour nous mais il faut oser. Être entrepreneur c’est ça, c’est oser prendre des risques. Et puis nous sommes jeunes, c’est un peu notre manière à nous de faire avancer le Pays, de faire avancer les choses. Après vous ne pourrez être que fier de votre projet, vous vous dites : c’est moi qui ai fait ça !

Allez-y, n’hésitez pas ! Moi je l’ai fait et aujourd’hui je suis fière de l’avoir fait. Bon, il y a des fois où ça va, des fois ça ne va pas, mais il faut s’accrocher et puis si vous vous dites que ça va aller, alors ça va aller !

