Série de magazines : Entreprendre en Polynésie française: Je créé mon emploi: Nombre de Polynésiens ont des talents , des idées, une volonté d’améliorer leur situation et celle de leur proche par le travail. Dans ce contexte, il est apparu fondamental de soutenir et d’encourager ces micro-entrepreneurs qui peuvent connaître des difficultés dans leurs démarches.

Les nombreuses initiatives publiques et privées de ces derniers mois en faveur de la création d’entreprise témoignent de la nécessité de soutenir les porteurs de projets dans leurs initiatives et de faciliter l’accès à l’information pour tous. Rassembler en un seul et même lieu tous les partenaires concernés par le parcours du créateur, depuis les premières réflexions du projet professionnel à la formalisation des démarches administratives et la gestion de son activité, représente une véritable opportunité pour mieux s’informer, s’orienter et s’engager vers une création d’activité.

La démarche engagée par l’Assemblée de la Polynésie française et ses partenaires se veut la plus concrète et pragmatique possible. Ainsi, des ateliers pratiques, des rencontres/témoignages entrepreneurs, des bilans individuels de compétences et des stands d’information de tous les partenaires seront proposés au public.

