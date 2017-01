Mickaël Kautai est électricien frigoriste

Cela va faire trois ans aujourd’hui que je me suis mis à mon compte. L’idée m’est venue par la force des choses, lorsque j’ai travaillé à Cegelec et Technofroid, j’avais beaucoup de travaux en dehors de ce que je faisais à la Cegelec, donc tout cela m’a pris beaucoup de temps, même le week-end je travaillais. Donc l’idée m’est venue de démissionner de ces sociétés et de me mettre à mon compte car la charge de travail était trop importante pour moi, et j’ai créé ma petite entreprise et je me suis lancé.

Je travaille avec des particuliers et des entreprises. J’assure la maintenance en climatisation, en froid industriel et en électricité.

Au départ, lorsque j’ai annoncé à ma femme que je me mettais à mon compte, c’est sûr que ça n’a pas été facile pour elle, car perdre du jour au lendemain un salaire, c’est très difficile… Mais j’étais très sûr de mon coup, derrière il y avait du travail malgré la crise, j’étais persuadé que je pouvais avoir du boulot, en tous les cas, une bonne activité.

Les avantages que j’ai acquis aujourd’hui, c’est de pouvoir gagner deux fois plus, d’avoir une liberté de travail, d’assurer soi-même son planning et d’être libre de tous les choix que j’ai envie de faire… Ce sont un peu les avantages que j’ai et derrière, c’est de développer l’activité et de pouvoir embaucher peut-être un peu plus tard une ou deux personnes.

Concernant les inconvénients, je peux peut-être dire qu’au départ pour la mise en place de la société, de la petite entreprise, c’est la démarche administrative, cela je ne connaissais pas trop : la comptabilité. Donc avec la CCISM, j’ai pu faire une formation d’une semaine ou deux, acquérir cette partie administrative.

Quand cela s’est passé, quand ça s’est lancé, au bout de cinq, six mois, tout commençait à rentrer dans l’ordre. Au niveau de la famille, ça s’est bien passé, aujourd’hui on ne se plaint pas trop et l’activité continue.

Aujourd’hui j’ai beaucoup de copains qui souhaiteraient se mettre à leur compte, mais c’est toujours cette histoire de crise économique dont on parle et qui s’accentue un peu plus. Je leur ai dit qu’avec beaucoup de volonté et de courage, comme moi aujourd’hui, je me débrouille, je vais à la chasse au travail, je discute beaucoup avec les entrepreneurs… Qui n’ose rien n’a rien, et moi j’ai foncé, je leur ai dit « vous avez un exemple devant vous, donc si vous voulez me suivre, il y a du travail pour tout le monde » !!

