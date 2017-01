Moerau Taie a une société de transport de personnes

Moerau Taie a une société de transport de personnes à Tahiti

Je m’appelle Taie Moerau, j’ai 28 ans, j’ai créé mon entreprise qui consiste à raccompagner les personnes qui sont en état d’ébriété, c’est-à-dire qui n’ont pas les capacités de pouvoir prendre le volant.

Jusqu’à très tard, je ne savais pas encore ce que je voulais faire. A 26 ans, j’ai vraiment trouvé ma voie en regardant « Envoyé Spécial », il y avait un reportage sur ça : un gars qui avait un scooter pliable, qui montait dans le véhicule des personnes qui avaient bu et il raccompagnait les gens avec leur véhicule avec son scooter dans le coffre, puis quand il les déposait, il récupérait son scooter.

Dès lors que j’ai eu le déclic, je me suis dit « ça y est ! Je sais ce que je veux faire ! », je me suis dit « je vais à la CCISM » et la CCISM m’a énormément aidé dans tout ce qui est « paprasserie », montage de l’entreprise, tout ça.

J’ai créé une société qui est innovante puisqu’il n’y avait personne sur le marché jusqu’à ce que je crée mon entreprise, c’est ce qui fait ma force aussi, je me suis démarquée de la concurrence. J’en suis d’autant plus heureuse et contente que ça marche super bien maintenant.

Ça a été vraiment long, si je puis dire depuis l’étude de marché jusqu’au final en fait, pour avoir le minibus clé en main, cela m’a pris un an, un peu plus d’un an.

Ce qui me plait dans ce métier c’est le contact avec la clientèle, d’avoir un bon retour en fait. Ils sont très satisfaits du service, c’est ce qui me plait en fait. Savoir que leur vie est si je puis dire entre guillemets « entre mes mains » le temps du trajet, car on sait tous très bien qu’on est un danger potentiel sur la route dès lors qu’on a bu deux ou trois verres… C’est bon ! Donc c’est ça, c’est d’avoir cette satisfaction de pouvoir me dire : « cette personne-là ne sera pas rentrée chez elle en ayant pris de risques ».

Le conseil que je pourrais donner aux jeunes c’est de vraiment s’accrocher et de savoir ce qu’ils veulent faire dans la vie. Il faut vraiment avoir un but dans la vie et s’accrocher car avec la conjoncture actuelle je sais que ce n’est pas facile. Donc ce que je pourrais vraiment conseiller aux gens, c’est d’avoir une sacrée dose de courage !

En savoir plus : Assemblée de la Polynésie française . Ccism

Réalisation: Claire Schwob Production : Creative.tv Type : Série de Thème : Entreprendre en Polynésie française Titre : Je créé mon emploi Synopsis : Nombre de Polynésiens ont des Série de magazines : Entreprendre en Polynésie française: Je créé mon emploi: Nombre de Polynésiens ont des talents , des idées, une volonté d’améliorer leur situation et celle de leur proche par le travail. Dans ce contexte, il est apparu fondamental de soutenir et d’encourager ces micro-entrepreneurs qui peuvent connaître des difficultés dans leurs démarches. Les nombreuses initiatives publiques et privées de ces derniers mois en faveur de la création d’entreprise témoignent de la nécessité de soutenir les porteurs de projets dans leurs initiatives et de faciliter l’accès à l’information pour tous. Rassembler en un seul et même lieu tous les partenaires concernés par le parcours du créateur, depuis les premières réflexions du projet professionnel à la formalisation des démarches administratives et la gestion de son activité, représente une véritable opportunité pour mieux s’informer, s’orienter et s’engager vers une création d’activité. La démarche engagée par l’Assemblée de la Polynésie française et ses partenaires se veut la plus concrète et pragmatique possible. Ainsi, des ateliers pratiques, des rencontres/témoignages entrepreneurs, des bilans individuels de compétences et des stands d’information de tous les partenaires seront proposés au public. Durée unitaire : 3 minutes 15 Episodes: 8 Langue : français Formats : 16 9ème Copyrights : Assemblée de la Polynésie française / Ccism

Tahiti.tv, la webtv de Tahiti et ses îles : votre voyage virtuel en Polynésie française à travers des centaines de vidéo