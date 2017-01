Tatiana Maau a créé une entreprise d’agritourisme

Tatiana Maau a créé une entreprise d’agritourisme à Moorea

Je suis originaire de Moorea, je m’appelle Tatiana et j’ai monté un projet « agritourisme ». En fait, dedans il y a de l’agriculture, il y a en même temps du tourisme parce que j’ai créé un jardin pour les gens viennent le visiter et cela fait aussi pédagogique pour les enfants également puissent venir visiter : on a mis en place différents arbres fruitiers pour qu’ils découvrent.

Tous ces fruits que nous avons mis en place, on les transforme, on en fait des confitures, des fruits séchés, des sorbets…

Au départ, j’ai travaillé au lycée agricole pendant plus de dix ans et j’ai vu monté avec mon premier chef d’exploitation un projet comme celui-ci. L’idée m’est venue… C’est un rêve que j’ai réalisé parce que mes grands-parents et nous, on a toujours vécu dans l’agriculture et de la pêche et moi j’ai gardé ça car j’ai grandi dans l’agriculture et en même temps aujourd’hui j’ai voulu mettre ça en place parce que je sais que l’agriculture c’est l’avenir de demain !

Le plus dur c’était de monter les dossiers, parce que travailler, planter, tout ça… Ca va. Mais pour moi, le plus dur c’est de monter le dossier parce que c’est pas facile. Il a fallu que je fasse moi-même des formations, pour que je puisse bien apprendre comment il faut monter mon dossier, qui il faut aller voir, tout ça… C’était cela le plus dur et ce n’est pas toujours facile.

Moi, mon problème, c’est que je n’ai pas de terres, parce que, je pense que partout c’est comme ça, il y a l’indivision. J’ai dû discuter avec mon mari pour pouvoir acheter le terrain, je l’ai convaincu et c’est comme ça qu’après on a fait ensemble, on a fait des prêts, on a construit… Et puis j’ai pris deux cousins à nous, de mon côté, pour pouvoir nous aider parce que l’on a tout fait nous-même, les constructions… Tout ! Tout ce qui a été réalisé parce que l’on n’avait pas les moyens de payer un entrepreneur pour faire, nous étions obligé de faire.

C’est que comme ça que l’on y arrive. Il faut avoir la volonté, puis il faut aimer ! Car moi, si j’ai voulu monter ça, c’est parce que c’est ma passion, j’ai toujours aimé l’agriculture et vécu de ça, et puis j’aime !!

J’aimerais faire partager ça aux gens, leur montrer… Il faut faire ! Ceux qui ont des terres, il faut planter !

En savoir plus : Assemblée de la Polynésie française . Ccism



Réalisation : Claire Schwob Production : Creative.tv Type : Série de Thème : Entreprendre en Polynésie française Titre : Je créé mon emploi Synopsis : Nombre de Polynésiens ont des Série de magazines : Entreprendre en Polynésie française: Je créé mon emploi: Nombre de Polynésiens ont des talents , des idées, une volonté d’améliorer leur situation et celle de leur proche par le travail. Dans ce contexte, il est apparu fondamental de soutenir et d’encourager ces micro-entrepreneurs qui peuvent connaître des difficultés dans leurs démarches. Les nombreuses initiatives publiques et privées de ces derniers mois en faveur de la création d’entreprise témoignent de la nécessité de soutenir les porteurs de projets dans leurs initiatives et de faciliter l’accès à l’information pour tous. Rassembler en un seul et même lieu tous les partenaires concernés par le parcours du créateur, depuis les premières réflexions du projet professionnel à la formalisation des démarches administratives et la gestion de son activité, représente une véritable opportunité pour mieux s’informer, s’orienter et s’engager vers une création d’activité. La démarche engagée par l’Assemblée de la Polynésie française et ses partenaires se veut la plus concrète et pragmatique possible. Ainsi, des ateliers pratiques, des rencontres/témoignages entrepreneurs, des bilans individuels de compétences et des stands d’information de tous les partenaires seront proposés au public. Durée unitaire : 3 minutes 15 Episodes: 8 Langue : français Formats : 16 9ème Copyrights : Assemblée de la Polynésie française / Ccism

Tahiti.tv, la webtv de Tahiti et ses îles : votre voyage virtuel en Polynésie française à travers des centaines de vidéo

Tahiti.tv, la webtv de Tahiti et ses îles : votre voyage virtuel en Polynésie française à travers des centaines de vidéo