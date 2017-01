Vanessa Temataru a créé une société d’événements sportifs

J’ai 28 ans, j’ai passé toute ma scolarité ici à Tahiti. J’ai passé mon Bac, après je suis partie sur la métropole faire ma formation. J’ai créé mon entreprise d’événements sportifs et culturels. Suite à toute ma formation et ma scolarité, j’ai un diplôme en master management et sportif : le Staps et une formation de management dans le golf.

J’organise tout ce qui est événementiels sportifs pour les entreprises, tout ce qui est business day : c’est-à-dire si l’entreprise veut mettre en avant son nom, sa marque, on peut le faire tout à fait lors d’une manifestation sportive quelqu’elle soit.

J’organise également des compétitions à l’international, là je prépare une compétition de golf prochainement. Donc cette compétition aura pour but de rassembler les joueurs de Tahiti, de Nouvelle-Calédonie et de Nouvelle-Zélande. Cette première édition, la Pacific word cup sera éditée en Nouvelle-Zélande pour la première et l’objectif est évidemment de la faire l’année prochaine ici à Tahiti et ainsi faire venir des sportifs en Polynésie.

Parcours du créateur, oui c’est quelque chose de pas vraiment évident, après c’est vrai qu’il y a de nombreuses structures qui sont mises en place. On aide beaucoup le jeune créateur et c’est vraiment quelque choses de très bien d’encourager les jeunes de Polynésie qui ont des talents et peuvent vraiment créer en fonction de ce qu’ils peuvent apporter et j’encourage vraiment les jeunes à le faire.

Chaque a ses propres talents, chacun a de quoi faire pour développer notre Pays. Et donc du coup au niveau du parcours, c’est vrai que tout l’aspect mise en place de la structure est assez long, les procédures sont longues, il faut avoir confiance en soi, il faut aller de l’avant. C’est vrai que ce n’est pas chose simple mais il faut y croire et la volonté est quelque choses de très important dans cette aventure, qui est une merveilleuse aventure parce que du coup on découvre énormément de personnes, il faut être ouvert aux autres et puis après tout découle, tout se passe de toute façon bien. On ne peut être que fière de soi et des autres.

Le fait de monter toute seule une entreprise ce n’est pas facile, donc évidemment on a besoin du soutien de sa famille et de ses proches. Sans ça, c’est quelque chose de pas facile.

Il ne faut pas se dire : j’y vais tout seul, je n’ai besoin de personne. Non, non. On a besoin du soutien, on a besoin des conseils des autres et il faut évidemment les prendre et ils sont toujours de bons conseils.

Je vous encourage tous à franchir le pas, à oser et créer sa propre entreprise c’est vraiment une belle aventure humaine, je conseille de vivre cette belle aventure.

