Court-métrage : la vie d’un sac plastique ou le bichon écolo

Effervescence ce mercredi matin dans une grande surface de la commune d’Arue. Une petite équipe tourne un court métrage à la caisse…. Une histoire de sacs plastiques, écrite par des femmes des quartiers de Pirae. Georgina, femme de ménage, mère de 3 enfants, bientôt grand-mère, vit sa première expérience d’actrice. Elle est un peu anxieuse, avoue-t-elle, mais contente de participer à cette aventure. Avec 6 autres femmes de son quartier, et l’aide de Germain, seul homme dans ce groupe, elle a co-écrit le scénario de ce court métrage dans le cadre des rencontres organisées à l’Assemblée, à l’initiative d’Armelle Merceron, en septembre dernier sur le thème « Femmes et écritures, Vahine papai parau ».

Georgina, heureuse de cette belle aventure….

Lors de ces journées auxquelles avaient participé de nombreuses femmes, écrivains, journalistes, éditrices et artistes, un atelier d’écriture de scénario avait été proposé, sous la direction de Claire Schwob. Une occasion de montrer aux femmes, même les plus humbles, qu’elles peuvent elles aussi devenir créatives, et que l’écriture peut être aussi pour elles un moyen d’expression et d’évasion. « Scène de vie polynésienne », c’est le thème qui avait été retenu. Et c’est le scénario de Georgina et du groupe des femmes de Nahoata qui a remporté le concours d’écritures mis en place à cette occasion. Un scénario qui a séduit par son originalité, mais aussi, c’est certain, par la fraîcheur de ces femmes, courageuses, naturelles et sans prétentions.

Loin des discours de bonnes intentions, ce projet, tout simple mais humainement très beau, permet à ces femmes de raconter leur histoire. Et à voir le sourire épanoui de Georgina, l’implication de l’équipe de tournage, le plaisir de la caissière, fière d’aider dans cette aventure, on ne peut s’empêcher de penser qu’il y a tout de même en Polynésie de belles chaînes de solidarité.

Source :Le blog de Miriama Geoffroy

Réalisation : Claire Schwob Production : Christine Tisseau Giraudel Type : Courts métrages polynésiens Thème : Courts métrages de fiction, animation… sur la Polynésie française Titre : Shorts en stock Synopsis : Shorts en stock rassemble nombreux essais des amateurs de fiction. Différents styles, différents parcours, les réalisateurs tentent d’exprimer en quelques minutes leur vision de la vie polynésienne. Durée unitaire : de 1 à 10 minutes Episodes: 11 Langue : français Formats : 4/3 et 16/9

Tahiti.tv, la webtv de Tahiti et ses îles : votre voyage virtuel en Polynésie française à travers des centaines de vidéo