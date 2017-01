Le flash dub de l’école de commerce de Tahiti

A mi chemin entre un flash mob et un lip dub, les élèves de l’école de commerce de Tahiti ont eu 48h pour écrire, produire et diffuser sur RFO Polynésie et TNTV leur « Flash Dub ».

Sur une idée originale de Christophe Gomez, le directeur de l’ECT, cet exercice, partie intégrante du séminaire d’intégration, leur a permis dès leur premier jour, de travailler sur un projet collectif alliant créativité, réactivité, productivité et connaissance des nouveaux médias.

Les élèves de l’école de commerce de Tahiti ont réunis en moins de 3 heures plus de 150 figurants, dont les élèves de la CCISM formation, et ont été accompagnés par une équipe de professionnels de l’audiovisuel équipée de 2 caméras et 2 unités de montage.

La musique « E Vahine maohi e » du groupe Fenua a été retenue, avec l’aval de Guy Laurens, l’Opt et Universal Music, les éditeurs, pour ses sonorités polynésiennes alliées à un rythme soutenu et dynamique.

Réalisation : Claire Schwob Production : Ecole de commerce de Tahiti Type : Courts métrages polynésiens Courts métrages polynésiens Thème : Courts métrages de fiction, animation… sur la Polynésie française Titre : Shorts en stock Synopsis : Shorts en stock rassemblent de nombreux essais pour amateurs de fiction. Différents styles, différents parcours, les réalisateurs tentent d’exprimer en quelques minutes leur vision de la vie polynésienne. Durée unitaire : de 1 à 10 minutes Episodes: 11 Langue : français Formats : 4/3 et 16/9

Tahiti.tv, la webtv de Tahiti et ses îles : votre voyage virtuel en Polynésie française à travers des centaines de vidéo