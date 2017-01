Le teaser n°2 du flash dub de l’école de commerce de Tahiti

La bande annonce du LipDub créé par l’école de commerce de Tahiti.

-2 (Pré production) : une liste de tâches impressionnante attend nos candidats au flash dub!

Définition du concept, choix de la musique, pré repérage des lieux de tournage, écriture et dépouillement du scénario, casting, déco …et accessoires.

Leur liste est bien préparée, et tous entrent volontiers dans l’action :

• Choisir la musique (Vers quelle cible, les droits, etc.)

• Repérer les lieux (Où va-t-on tourner ?)

• Définir l’histoire générale (Que veut-on raconter ?)

• Ecrire l’action générale

• Ecrire l’action de 2/3 séquences (Par exemple : un élève avance dans le couloir face à la caméra puis ouvre la porte de la salle informatique et disparait)

• Prévoir la décoration et les accessoires de ces séquences (quels vêtements, qu’y a-t-il sur les tables, un élève a-t-il quelque chose dans la main, etc.)

• Définir le rôle des acteurs (quels élèves, combien, que font-ils ?) et le nombre figurants (quels type de figurants, combien, que font ils ?)

• Expliquer le projet aux autres élèves (les grandes lignes du film, le but, leur rôle pendant le tournage, etc.)

• Transmettre les paroles de la chanson choisie aux autres élèves

• Caster les figurants (quels type de figurants, combien, que font-ils ?)

• Prévoir la décoration et les accessoires pour les figurants (quels vêtements, quels accessoires, etc.)

• Vérification de la mise en scène (faisabilité du scénario écrit et ré écriture éventuelle, pré répétition)

• Trouver la décoration et les accessoires nécessaires au film (vêtements, éléments de décor, etc.)

• Apprendre les paroles de la chanson choisie

Réalisation : Claire Schwob Production : Ecole de commerce de Tahiti Type : Courts métrages polynésiens Thème : Courts métrages de fiction, animation… sur la Polynésie française Titre : Shorts en stock Synopsis : Shorts en stock rassemble de nombreux essais amateurs ou pro de fictions et oeuvres de création . Différents styles, différents parcours, les réalisateurs tentent d’exprimer en quelques minutes leur vision de la vie Durée unitaire : de 1 à 10 minutes Episodes: 11 Langue : français Formats : 4/3 et 16/9 Courts métrages polynésiens: Courts métrages de fiction, animation… sur la Polynésie française: Shorts en stock: Shorts en stock rassemble de nombreux essais amateurs ou pro de fictions et oeuvres de création . Différents styles, différents parcours, les réalisateurs tentent d’exprimer en quelques minutes leur vision de la vie polynésienne de 1 à 10 minutes11français4/3 et 16/9

Tahiti.tv, la webtv de Tahiti et ses îles : votre voyage virtuel en Polynésie française à travers des centaines de vidéo