Le teaser n°3 du flash dub de l’école de commerce de Tahiti

Les élèves de l’ECT ont eu 48h pour écrire, concevoir, produire et diffuser un projet audiovisuel sur RFO Polynésie et sur TNTV : un lip dub, un film institutionnel, un clip ou un flash mob ?

Suivez-les dans cette aventure :

– Check des acteurs et accessoires, répétitions générales, tournage du film, dérushage et numérisation des images.

– Vérification de la présence de tous les acteurs et figurants

– Vérification de la présence des éléments de décoration et des accessoires nécessaires au film

– Explication du rôle de chacun…Positionnement des éléments de décoration et accessoires…

Et enfin, tournage!

Réalisation : Claire Schwob Production : Ecole de commerce de Tahiti Type : Courts métrages polynésiens Thème : Courts métrages de fiction, animation… sur la Polynésie française Titre : Shorts en stock Synopsis : Shorts en stock rassembleles nombreux essais des mateurs de fiction. Différents styles, différents parcours, les ralisateurs tentent d'exprimer en quelques minutes leur vision de la vie Durée unitaire : de 1 à 10 minutes Episodes: 11 Langue : français Formats : 4/3 et 16/9

