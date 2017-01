Les préparatifs d’Hawaiki nui va’a 2001 (Tepaetia)

Le programme d’Hawaiki nui va’a

Dimanche

Embarquement des rameurs sur le TAHITI NUI I – Quai de la flottille administrative (MOTU UTA)

00 h 00 Départ de Papeete

Lundi

07 h 00 Débarquement des rameurs

10 h 00 HUAHINE, plage de FARE , pesée des va’a. Confirmation des licences et contôle des va’a (sponsoring)

07 h 00 Huahine, plage de FARE, pesée des va’a. Confirmation des licences et contrôles des va’a (Sponsoring).

15 h 00 HUAHINE -Réunion des Commissaires de course, entraîneurs et responsables de clubs

07 h 30 à 17 h 00 RAIATEA, Plage de Hawaiki Nui, pesée des Va’a. Confirmation des licences et contrôle des Va’a

Les résultat de la course Hawaiki nui va’a 2001 :

Hawaiki nui va’a 2001 : 1 Pirae Va’A Mobil 2 Maitai Shell 3 I Mua Nui 4 Team Hawaii Kukio 5 Maitai Shell 6 Pirae Va’A Mobil 7 Manihi Va’A 8 Arue 9 Fare Ara 10 Teva 11 Team Vairao Arutua Va’A 12 Mataiea Va’A 13 Ra’I 14 Teavarua 15 Erai 16 Taiarapu Marine 17 Tahiti Perles 18 Matatia 19 Tepaetia 20 Mataiea Va’A 21 Hava’I 22 Rautere 23 Turi Turi Va’A 24 Tiare Tahiti (Tp) 25 Vaihi Va’A 26 Tokelani Canoe Club 27 Maire Nui Va’A 28 Matira Va’A Bora Bora 29 Fare Rua Va’A 30 Heimataiki 31 Tahara’A Mahana 32 Papeete Va’A 33 Hava’I 34 Fare Ihi 35 Tahaa Nui 36 Uscan 37 Tere Hau Nui Va’A 38 Taiarapu Marine 39 Hititoa 40 Banque De Polynesie 41 Piroguiers Ihilani 42 Tetairapatia 43 Nouvelle Caledonie Ile Sous Le Vent 44 Faratea Hoe 45 Faretupa Papeari 46 Toerau Nui 47 Fakarava Haweke 48 Mahina Va’A 49 Team Vairao Arutua Va’A 50 Nouvelle Caledonie Selection 51 Ruahatu 52 Air Tahiti 53 Reva Nui 54 Tamarii Rurutu 55 Tamarii Punaruu 56 Socredo Va’A 57 Tere Rua Va’A 58 Tamarii Faaroa 59 Piroguiers De Faa’A 60 Heemoana 61 Bora Bora Lagoon Resort 62 Csait A 63 Toahotu Commune 64 Club Kayak De Mer Des Baies Des Phoque 65 Te Avaava Va’A 66 Amicale Mairie De Pirae 67 Vaiterupe 68 Tapuhute 69 Papeari Va’A 70 Shrt Shrmp Va’A 71 Csait B 72 Fatu Tira 73 Tahutumu Va’A 74 Faaaha Canoe Club 75 Tanetee

Réalisation: Claire Schwob Production : Tahiti nui companies Type : Série de magazines Thème : Les compétitions sportives en Polynésie française Titre : Compet’ Synopsis : Sur les spots de surf de Polynésie française réputés dans le Monde entier, sur tous les stades, greens, et autres terrains de Durée unitaire : 5 minutes 30 Episodes: 11 Langue : français Formats : 4/3 Série de magazines: Les compétitions sportives en Polynésie française: Sur les spots de surf de Polynésie française réputés dans le Monde entier, sur tous les stades, greens, et autres terrains de sports , aux îles sous le vent lors de la course de pirogues Hawaiki nui va’a, … Compet’ nous invite à toutes les compétitions sportives locales.5 minutes 3011français4/3

Tahiti.tv, la webtv de Tahiti et ses îles : votre voyage virtuel en Polynésie française à travers des centaines de vidéo