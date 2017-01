Mareva Talmant, femmes et écritures

Je m’appelle Mareva Talmant, je suis en troisième année de Licence de lettres à l’université et j’écris vraiment par plaisir, j’écris quand j’en ai envie en fait. Je ne me borne pas à écrire parce qu’il faut écrire… C’est vraiment naturel, j’ai un calepin sur moi et j’écris quand j’en ai besoin. C’est un besoin et un plaisir d’écrire. Forcément quand on écrit, pour moi écrire, c’est une façon de s’exprimer et quand on ne peut pas s’exprimer oralement, que c’est assez difficile – moi je suis quelqu’un de très timide et j’ai du mal à aller vers les autres, c’est personnel… Donc je me sers beaucoup de l’écriture pour pouvoir m’exprimer et je trouve que c’est comme une sorte d’arme ; c’est un moyen en tout cas d’exprimer sa façon de penser ou c’est une forme de liberté c’est sûr.

Je trouve que l’on ne peut pas parler d’une absence de règles dans l’écriture étant donné que forcément on respecte ne serait-ce que la règle de la grammaire, l’orthographe et tout ça, cela fait partie des règles. Après dans la poésie par exemple, moi j’aime faire des vers, on n’est pas obligé d’en faire dans la poésie mais je trouve ça beaucoup plus intéressant et plus agréable à lire. Justement c’est mieux quand il y a des règles… Après, la liberté, c’est nous qui l’écrivons, elle va se créer !

A l’Université, on a deux associations, l’association du journal du Te Ui mata dans lequel je suis rédactrice pour écrire des articles sur la vie de l’étudiant et également sur la littérature, c’est assez libre, on peut faire des articles sur ce que l’on veut. On a une rédactrice en chef, Tumata, on a un infographiste, Jim, et des rédacteurs. Moi je fais partie des rédacteurs. Comment ça se passe ? Comme un vrai journal c’est-à-dire qu’on a une grande réunion pour voir tous les articles que l’on veut faire, voir de quoi on veut parler etc. Ensuite chacun a son travail et chacun travaille dans son coin, ensuite on fait des réunions, on voit ce que tout le monde a fait puis on prépare la prochaine réunion

Pour moi c’est un petit peu comme un besoin aussi, parce que c’est vrai que quand j’écris, forcément je ne montre pas toujours ce que j’écris mais c’est vrai que cela fait du bien aussi de montrer ce que l’on écrit, ça soulage beaucoup d’écrire. Que ce soit un article journalistique ou un poème ou une histoire parce qu’il y a quelque chose dans la vie qui nous inspire cette histoire donc on écrit… C’est un petit peu pour en rire aussi, pour rire un peu de la réalité parce que des fois c’est un petit peu absurde, un peu trop sérieux et c’est vrai que ça fait du bien d’écrire et de changer un peu les choses.

Je ne pense pas que l’écriture soit vouée à l’extinction par rapport aux nouvelles technologies puisque même par rapport à internet et tout ça, on écrit toujours. On peut toujours écrire sur un blog. Personnellement je ne suis pas vraiment sur Internet, je reste on va dire au format traditionnel ; j’aime bien écrire un petit peu comme ça tout le temps avec un stylo, un calepin, ça reste assez simple. Je ne pense que Internet et les nouvelles technologies vont freiner quoi que ce soit… au contraire peut-être !

Réalisation : Claire Schwob Production : Tahiti Nui Companies Type : Série de Thème : Interviews de Titre : Femmes et écritures Synopsis : Les auteures polynésiennes sont de plus en plus nombreuses depuis quelques années. Elles semblent vouloir sortir de l’ombre, témoigner de leurs expériences en tant que femmes dans la société. Cette série de magazines recueille leurs témoignages, dévoilent leur volonté de s’exprimer enfin, selon des styles bien différents. Durée unitaire : 4 minutes Episodes: 5 Langue : français Formats : 4/3 et 16/9 Série de magazines : Interviews de femmes écrivains de Polynésie française: Femmes et écritures: Les auteures polynésiennes sont de plus en plus nombreuses depuis quelques années. Elles semblent vouloir sortir de l’ombre, témoigner de leurs expériences en tant que femmes dans la société. Cette série de magazines recueille leurs témoignages, dévoilent leur volonté de s’exprimer enfin, selon des styles bien différents.4 minutesfrançais4/3 et 16/9

Tahiti.tv, la webtv de Tahiti et ses îles : votre voyage virtuel en Polynésie française à travers des centaines de vidéo