Glisse en Polynésie : pirogue à voile

Ia orana sisters and brothers, c’est Marco au micro ! Nous voilà encore une fois avec le Kainanu team et cette fois-ci sur une pirogue six places… et là il faut que je sois synchro ! Je vous le dis franchement : la rame, c’est pas évident ; je reprends mon souffle.

Souvenez-vous l’an dernier, Pure Vibes vous présentait le team kainanu, c’était à l’occasion de l’Hawaiki nui. Cette équipe constituée de rameurs, de surfeurs, de kayakistes et de deux légendes de la pirogue hawaïenne, se lançait sur les tracés de la célèbre course de va’a.

Cette année, l’arrivée d’une nouvelle pirogue à voile six places est venue chambouler le programme prévu. Les membres de l’équipe ont décidé de partager leur passion en testant cette nouvelle pirogue à voile dans le lagon de Bora Bora avec des personnages d’horizons divers comme Karl Reguron, le célèbre animateur.

Première impressions sur la pirogue six places ?

Karl Reguron, animateur : magique ! Tout simplement magique.

Frida Farua, championne de va’a ou Harry Feltone, propriétaire d’une agence de yachting, passionné de Va’a. Pour Harry, rameur et surfeur confirmé, naviguant à bord d’une pirogue à voile était une première.

Harry Feltone : j’ai l’habitude de ramer, je rame en V1 et en V6, par contre c’est la première fois que je fais de la pirogue à voile. Je voulais faire ça depuis très longtemps et le rêve devient réalité. Ce que j’en pense, c’est que l’on est très près de l’eau avec ce genre de bateau. Les sensations sont assez étranges, on reçoit beaucoup d’embrun pendant la navigation mais les sensations de vitesse sont vraiment géniales !

Un navigateur : le gars était devant moi, il envoyait bien, il se calait sur Fred. Il a prit son pied, sa femme était derrière, on entendait des petits gémissements de plaisir… Ils ont bien pris leur pied, et moi aussi, c’est trop bon !

Karl Reguron, animateur : très bonnes sensations ! On a vraiment le sentiment de revivre peut-être ce que les Polynésiens vivaient avant lorsqu’ils naviguaient. Ils allaient d’une île à une autre. C’est ça qui est intéressant, ils ne le faisaient pas juste pour faire du timing, ils le faisaient pour naviguer, rejoindre une île, et là on a le sentiment d’avancer avec les éléments.

Alors, on connaît Karl skater, on connaît Karl surfeur… mais Karl qui trip avec le vent, c’est assez nouveau !

Karl Reguron, animateur : c’est trop bon, quand on prend de l’âge, on aime bien le vent, on aime bien toujours avoir la tête dans le vent… C’est toujours en rapport avec les éléments.

Ok sisters and brothers, c’est la fin de ce numéro de Pure Vibes. Alors, si vous avez bien vibré, retrouvez-nous prochainement sur Tahiti.tv. Ciao bye sisters and brothers !

Réalisation: Marc-Antoine Bouvant Production : Fleck fleck productions Type : Série de Thème : Les Titre : Pure vibes Synopsis : Après Adrenalin le magazine de la glisse diffusé sur RFO Polynésie, et sans lâcher son micro, Marco nous présente une Durée unitaire : 5 minutes 30 Episodes: 6 Langue : français Formats : 4/3 Série de magazines : Les sports de glisse en Polynésie française: Pure vibes: Après Adrenalin le magazine de la glisse diffusé sur RFO Polynésie, et sans lâcher son micro, Marco nous présente une émission Magazine dédiée aux sports de glisse pratiqués en Polynésie, ponctués de résumés des dernières compétitions et des dernières tendances.5 minutes 30français4/3

Tahiti.tv, la webtv de Tahiti et ses îles : votre voyage virtuel en Polynésie française à travers des centaines de vidéo