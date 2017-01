Plonger avec les loches à Fakarava avec TOPDIVE



Véritable Eden sous-marin, Fakarava est classé réserve de Biosphère de l’Unesco et offre des plongées d’une grande richesse, aussi bien au niveau des coraux que des nombreuses espèces de poissons que vous pourrez y rencontrer.

Les 2 passes de Garuae et Tumakoha sont parmis les plus beaux sites de plongée de Polynésie et vous laisseront de merveilleux souvenirs de plongée.

Notre centre principal du nord est situé au village de Rotoava. C’est le point de ralliement des plongeurs avant et après la plongée. Notre deuxième base, elle aussi au Nord de l’atoll est située dans l’hôtel White Sand Beach Resort. Au sud de l’atoll, notre troisième centre est située sur le motu Penu, a 2 pas de la pension Motu Aito Paradise et de la passe sud.

Pour les plongeurs souhaitant plonger à la passe sud, des sorties à la journée sont régulièrement organisées depuis le Nord.

TOPDIVE Fakarava Village de Rotoava

White Sand Beach Resort

Motu Penu (passe sud) Téléphone : +689 98 43 76

Mobile : +689 29 22 32 email : fakarava@topdive.com

Site internet : Plonger à Fakarava

