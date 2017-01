Randonnée à Rurutu, archipel des Australes

Yves Gentilhomme : le circuit du domaine Metuari’i est sans conteste l’un des plus jolis de l’île. La première partie se pratiquera aisément en 4×4 avec quand même quelques étapes où il faudra quitter le véhicule.

Par contre la seconde partie en ligne de crête, mais sans difficulté majeure, se fera obligatoirement à pied. Différentes étapes dès le départ, comme ici on peut apercevoir la tarodière Vaiovi avec la Matona derrière, tarodière dont on raconte encore la légende de cette sirène Orovanu venue voler les taros de Rurutu, et la falaise, le Matona où le roi de l’époque, quand les missionnaires sont arrivés en 1821 aurait caché des objets appartenant à sa famille. Seul un gardien connaissait l’accès de la grotte et transmit le secret de père en fils qui a disparu avec Otare le dernier fils en 1914.

La végétation locale est très riche, on trouve tout à l’état sauvage. On trouve des tarua le long des pistes, on trouve de la vanille sauvage, on trouve aussi comme ici le rea Tahiti, le safran d’Océanie, l’île en est couverte.

Là nous sommes sur l’extrémité de la petite piste aux Tavae, sur le belvédère qui surplombe le village de Moerai. On voit très bien le temple, le plus grand bâtiment du village, le port et les falaises qui enserrent le village.

La tarodière en bas, c’est le jardin du village, tout le village s’alimente ici. On entend en arrière les pailles en queue, « tavae » en Rurutu, et pendant la saison de la vivification en juillet, ils sont des dizaines et des dizaines à venir pondre dans ces falaises donc il faut faire attention où on marche quand on prend cette petite piste.

Le circuit de Peva situé au sud du village de Moerai d’une distance d’environ six kilomètres ne possède pas de difficultés majeures. Il peut même être pratiqué autant en 4×4 qu’à pied. Il correspond à l’ancienne route qui rejoignait Moerai à Auti.

La géologie sera particulièrement mise en valeur sur ce circuit avec dans un premier temps la cascade Vairere, la grotte Taupe, où là il faudra quand même pour certains une certaine condition physique. Ensuite, le marae ua mua, ancien site archéologique de Rurutu, le Makatea, avec ses différentes grottes.

Nous nous trouvons maintenant à hauteur de la pointe Arei dans la grotte Taneuapoto, dernière étape de notre circuit de Peva. Taneuapoto a une légende bien connue des Rurutu : un guerrier rentrant le soir de la pêche avec son épouse n’a pas retrouvé son fils. Il est allé voir dans les grottes, et là il a retrouvé des cannibales en train de festoyer avec son fils. Il les a donc tous embroché et suite à ça, une grande guerre s’est déclarée sur Rurutu, voilà l’origine du nom de cette grotte : Taneuapoto

Réalisation: Claire Schwob Production : Tahiti nui companies Type : Série de Thème : Titre : Randonnées en Polynésie française Synopsis : La Polynésie française permet aux randonneurs, amateurs ou professionnels, de découvrir ses magnifiques Durée unitaire : 4 minutes 30 secondes Episodes: 7 Langue : français Formats : 4/3 Série de magazines Faune et flore de Polynésie française: Randonnées en Polynésie française: La Polynésie française permet aux randonneurs, amateurs ou professionnels, de découvrir ses magnifiques paysages . Quelques heures, parfois plusieurs jours de marche et les sites les plus secrets, les plus merveilleux, s’abandonnent aux observateurs, toujours émerveillés de surprendre la nature verdoyante de l’intérieur de l’île.4 minutes 30 secondesfrançais4/3

