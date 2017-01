Tahiti.tv à l’exposition universelle 2010

L’espace d’exposition de la Polynésie française sera situé dès l’entrée du « Pavillon Pacifique », lui-même avantageusement positionné à proximité du Pavillon Chine sur la Rive Est de Shanghaï. Ce pavillon est un édifice commun réunissant 15 Nations du Pacifique, insulaires dans leur majorité (Samoa, Cook, Niue, Salomon, Tonga, Kiribati, Nauru, Vanuatu, Papouasie Nouvelle-Guinée, Fiji, Iles Marshall, Nauru, Tuvalu, Palau, Micronésie).

Tahiti.tv partenaire de l’évènement

Le thème retenu par la Polynésie française est « Polynésie française, La Perle du Pacifique » (« French Polynesia, The Pearl of The Pacific »). Plusieurs raisons ont présidé au choix de la métaphore. En effet, cette dernière se devait avant tout d’être en adéquation avec le thème de l’Exposition Universelle Shanghai 2010, dont la problématique met l’accent sur le développement durable (Meilleure ville, meilleure vie). Le thème de la perle est ainsi apparu particulièrement pertinent à cet égard, notamment parce qu’il renvoie aux atouts de notre destination et la beauté de ses paysages, sans compter que la perle est symbole de pureté en Chine.

Enfin, l’occasion était trop tentante de faire un rapprochement d’une part avec Shanghaï aussi appellée « La perle de l’Orient » de même qu’avec l’île de Bora-Bora – « La Perle du Pacifique »-, référence par excellence en Chine de la Polynésie française.

D’emblée, l’aménagement intérieur de l’espace d’exposition dédié à la Polynésie française tient à allier modernité et tradition (Tikis géants, Pahu, fruit d’un partenariat avec le Centre des Métiers de l’Art) et s’attache à mettre en valeur le thème de la Perle, puisque son espace central, visible de loin, met en scène une jeune polynésienne, qui n’est autre que l’ambassadrice du tourisme de la Polynésie française 2009, tenant une perle noire entre ses mains. L’ensemble est soutenu par une scénographie qui amène le visiteur à découvrir pas à pas les atouts et richesses du Pays dans un parcours d’écrans et de niches valorisant 8 thématiques : la diversité du peuple polynésien, les fonds marins, l’univers de la perle, l’environnement polynésien, culture et artisanat, valorisation des ressources naturelles, la destination touristique Polynésie et les mariages, les opportunités d’investissement en Polynésie française.

En outre, afin que le visiteur puisse véritablement appréhender la spécificité de la réalité polynésienne, des activités quotidiennes sous formes d’ateliers de sculpture, de démonstrations de danse, de port du pareu, de tatouage, de tissage, etc. viendront faire vivre cet espace tout au long de la durée de l’exposition universelle.

Source : http://www.moreeuw.com/histoire-art/exposition-polynesie-francaise.htm