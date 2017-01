Tahiti yacht charter, croisière à Raiatea et Taha’a

L e programme de la croisière Iti iti

Jour 1 : RAIATEA

Accueil aéroport de Raiatea et transfert à la base de Tahiti Yacht Charter – marina Apooiti.

Présentation de l’équipage, étude du programme.

Navigation vers la ville de Uturoa, visite de la ville et du marché, banque, shopping, internet

Déjeuner à bord

Navigation vers la baie de Faaroa

Remontée de la rivière en annexe avec le skipper. L’après-midi, les fleurs jaunes du « purau » terminent leur vie éphémère par un gracieux plongeon dans la rivière.

Dîner à bord et mouillage de nuit.

Activités nautiques près d’un motu (îlot): kayak, baignade, snorkelling.

Jour 2 : RAIATEA

Petit déjeuner, Navigation vers la baie de Opoa

Visite du Marae Taputapuatea, site phare considéré comme le point de départ de grandes migrations polynésiennes (en cours de classement, patrimoine Unesco)

Navigation vers le motu Nao Nao

Déjeuner à bord

Activités nautiques : kayak, baignade, plongée en apnée

Dîner à bord et mouillage de nuit au motu Nao Nao

Jour 3 : RAIATEA-TAHA’A (environ 2 h 30)

Petit-déjeuner

Navigation vers baie de Apu , visite gratuite d’une ferme perlière, possibilité d’acheter directement des perles au producteur.

Ou la baie de Hurepiti :

En option payante, le matin uniquement visite bio ethnique de Taha’a, explication du « mariage » de la fleur de la vanille, Tel + 689 65 62 46, VHF 9, Vanilla Tour, Alain Plantier. Corps mort à disposition. Cette visite est beaucoup plus complète que celle, gratuite, proposée en baie de Faaaha où l’on ne voit que quelques plants de vanille. Ce sera probablement l’un des temps forts de vos vacances. Achat de vanille possible.

Déjeuner à bord

Navigation vers le Motu Tautau. Balade et baignade, exploration du jardin de corail

Superbe coucher de soleil sur Bora-Bora (non contractuel, selon conditions météo)

Dîner au Taha’a Island Resort & Spa, un membre des Relais &Châteaux

Jour 4 : TAHA’A-RAIATEA (environ 2 h dans le lagon)

Petit déjeuner

Navigation vers le motu Motu Mahaea/Céran

Activités nautiques, baignades, plongée en apnée, kayak. –ou, en option payante, visite du petit lagoonarium du motu Atger, ou Visite gratuite d’une vanilleraie, près de Motu Pearl village – possibilité d’acheter de la vanille de première qualité sur place

Déjeuner léger et retour vers la base de Tahiti Yacht Charter -2 heures avant le vol, au plus tard à 15 heures

Source : Tahiti Yacht charter

En savoir plus : http://www.tahitiyachtcharter.com/croisieres-privatives/croisiere-iti-iti-100-lagons





Réalisation: Claire Schwob Production : Tahiti nui companies/Creative.tv Type : Série de films courts Thème : Voyage maritime au coeur des Titre : Croisières en Polynésie française Synopsis : Grâce aux catamarans de la compagnie Tahiti yacht charter, nous parcourons les îles sous le vent, admirons les Durée unitaire : de 3 minutes 30 à 6 minutes Episodes: 8 Langue : français Formats : 16/9ème Série de films courts: Voyage maritime au coeur des archipels polynésiens: Croisières en Polynésie française: Grâce aux catamarans de la compagnie Tahiti yacht charter, nous parcourons les îles sous le vent, admirons les paysages merveilleux, certains parfois seulement accessibles par la mer et partons à la rencontre des habitants , dont l’accueil est toujours très chaleureux et qui sont ravis de nous faire partager leur culture.de 3 minutes 30 à 6 minutesfrançais16/9ème

Tahiti.tv, la webtv de Tahiti et ses îles : votre voyage virtuel en Polynésie française à travers des centaines de vidéo