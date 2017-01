Teaser du flash dub de l’ECT

Les élèves de l’école de commerce de Tahiti ont eu 48h pour écrire, concevoir, produire et diffuser un projet audiovisuel sur RFO Polynésie et sur TNTV : un lip dub, un film institutionnel, un clip ou un flash mob ? Suivez les dans cette aventure et découvrez les coulisses du projet avant sa diffusion cross média !

J-2 (Pré production) : définition du concept, choix de la musique, pré repérage des lieux de tournage, écriture et dépouillement du scénario, casting, déco …et accessoires, pré répétitions, etc.

J-1 (production) : check des acteurs et accessoires, répétitions générales, tournage du film, dérushage et numérisation des images.

J : post production du projet audiovisuel, concept des éléments de communication et à la diffusion cross média , préparation de la soirée de diffusion aux partenaires.

Réalisation : Claire Schwob Production : Ecole de commerce de Tahiti Type : Courts métrages polynésiens Thème : Courts métrages de fiction, animation… sur la Polynésie française Titre : Shorts en stock Synopsis : Shorts en stock rassemble de nombreux essais pour amateurs de fiction et de Durée unitaire : de 1 à 10 minutes Episodes: 11 Langue : français Formats : 4/3 et 16/9

