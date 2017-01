Transports aériens internationaux et locaux polynésiens

Air Tahiti nui

La Compagnie au Tiare et son personnel sont heureux de vous accueillir à bord de ses cinq Airbus A340-300 aux couleurs de Tahiti.

Au départ de Paris, Los Angeles, Tokyo, Auckland et Sydney, Air Tahiti Nui est le lien qui uni la Polynésie au monde.

Le temps d’un voyage, laissez-vous porter par des instants privilégiés de détente et de plaisir, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

À bord, chaque siège est équipé d’un écran individuel vous permettant de profiter d’une sélection de films, de jeux vidéos et de musique pour votre plus grand plaisir.

Nos équipages, plusieurs fois primés parmi les meilleurs au monde, ont à cœur de s’illustrer par la qualité du service offert à bord.

Air Tahiti Nui satisfait aux plus hautes exigences de sécurité aérienne grâce à sa certification IOSA, le standard d’audit opérationnel le plus contraignant au monde dirigé par l’Association Internationale du Transport Aérien.

Renseignements et réservations surwww.airtahitinui.com

Air Tahiti nui BP 1673 98713 Papeete – Tahiti Polynésie française Tel : (689) 86.60.67 / 86.62.02 / 86.61.05 E-mail : contact@airtahitinui.pf Site internet : http://fr.airtahitinui.com/

Air Tahiti

Air Tahiti couvre un réseau de 47 îles en Polynésie française, sur une surface vaste comme l’Europe (5 500 000 kilomètres carrés) grâce à une flotte composée d’ATR, de Twin Otters et de Beechcrafts.

La plus proche, Moorea, se trouve à 15 km de Tahiti et est reliée en 7 minutes de vol. La plus éloignée, Mangareva dans l’archipel des Gambier, est distante de 1 600 km de Tahiti et est reliée en environ 3h30 de vol en vol direct.

Air Tahiti dessert par ailleurs Rarotonga, aux Iles Cook.

Renseignements et réservations surhttps://www.airtahiti.pf/

Air Tahiti BP 1673 98713 Papeete – Tahiti Polynésie française Tel : (689) 86.40.14 / (689) 86.40.12 E-mail : contact@airtahiti.pf Site internet : https://www.airtahiti.pf/