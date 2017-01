Vivre une croisière Tahiti Yacht charter avec ses enfants

V

Un aménagement sur mesure

ivre une croisière avec ses enfants, c’est leur offrir une expérience unique dans leur relation à la nature et c’est aiguiser leur esprit de découverte d’une manière totalement originale. Les jeunes enfants apprécient les vacances sur un catamaran et l’associent très vite à une vie dans une « cabane » qu’on promène sur l’eau. Ils s’adaptent parfaitement à ce type d’ environnement . Nos bateaux sont tout à fait équipés pour leur vie au quotidien et leur sécurité.

Tous nos catamarans sont équipés pour accueillir les enfants, même très jeunes. Les pointes avant sont aménagées et communiquent avec la cabine des parents. Un filet de sécurité est installé autour du bateau, des gilets de petite taille sont disponibles. Des installations qui complètent votre propre surveillance de tous les instants. Nous mettons à leur disposition masques, palmes, tuba, kayaks de mer, hamacs flottants. Nos équipages savent se mettre à l’écoute des enfants présents et les solliciter à bon escient afin qu’ils participent à la vie à bord.

Actif ou en total farniente…

Vous pouvez naviguer seul, si votre expérience nautique le permet, ou accompagné par un skipper/guide. Chacun d’eux connaît la Polynésie parfaitement et nous adaptons leur profil à vos souhaits : calme et discret, « conteur », surfeur, pêcheur, ayant l’habitude des enfants, etc…

L’option « 100% vacances » vous permet de plus de passer des vacances sans aucune gestion de l’intendance grâce à la présence sur le bateau d’une hôtesse/cuisinière qui s’occupe de l’approvisionnement et des repas. Ainsi, le café fraîchement préparé vous attend à votre réveil, le déjeuner est servi à votre retour d’excursion, vous mettez les pieds sous la table après votre apéritif devant le coucher du soleil… Les menus sont adaptés à vos envies et à vos éventuelles allergies alimentaires. Nous utilisons en priorité les produits locaux frais (fruits, légumes, poissons).

Un départ à votre convenance

Vous pouvez débuter votre croisière quand vous le souhaitez, quel que soit le jour de la semaine. Vous quittez la marina quelques heures après votre arrivée, dès les formalités d’enregistrement terminées et vous ramenez le bateau le dernier jour de votre croisière à Raiatea, 2 heures avant votre vol et au plus tard à 15.30. Vous avez donc la possibilité de profiter votre bateau pendant 8 jours pleins. Si le débarquement se fait ailleurs qu’à notre base de Raiatea, l’heure est fixée à midi au plus tard.

Croisières associées :

Iti Iti Bora Bora

Iti Iti Huahine

Iti Iti 100% Lagons Iles Sous Le Vent

Source :Tahiti Yacht charter







Réalisation: Claire Schwob Production : Tahiti nui companies/Creative.tv Type : Série de Thème : Voyage maritime au coeur des Titre : Croisières en Polynésie française Synopsis : Grâce aux catamarans de la compagnie Tahiti yacht charter, nous parcourons les îles sous le vent, admirons les Durée unitaire : de 3 minutes 30 à 6 minutes Episodes: 9 Langue : français Formats : 16/9ème Série de films courts: Voyage maritime au coeur des archipels polynésiens: Croisières en Polynésie française: Grâce aux catamarans de la compagnie Tahiti yacht charter, nous parcourons les îles sous le vent, admirons les paysages merveilleux, certains parfois seulement accessibles par la mer et partons à la rencontre des habitants , dont l’ accueil est toujours très chaleureux et qui sont ravis de nous faire partager leur culture.de 3 minutes 30 à 6 minutesfrançais16/9ème

Tahiti.tv, la webtv de Tahiti et ses îles : votre voyage virtuel en Polynésie française à travers des centaines de vidéo