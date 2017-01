Jeu autour de la création cosmétique: Chaque candidat et personnalité peut concevoir pendant une séance du LABORATOIRE DU FORMULATEUR un produit cosmétique personnalisé sur un thème défini.: Cosmetic academy, saison 3: Sur l’idée des écoles de grands créateurs, le pôle de Recherche et Développement du LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE DU PACIFIQUE SUD innove dans le secteur cosmétique en créant LE LABORATOIRE DU FORMULATEUR qui propose une découverte de l’Univers de la beauté au sein de ses locaux de la côte ouest de Tahiti. Il permet de faire découvrir les différentes étapes de la Création et de Fabrication de produits cosmétiques en s’inspirant d’ingrédients Polynésiens. Un formulateur est un Créateur de Beauté dont le rôle est d’assembler des ingrédients afin de créer un produit cosmétique. Il s’inspire du Soin, des Rituels de beauté, d’un thème ou d’ingrédients. Chaque candidat peut concevoir pendant une séance un produit cosmétique personnalisé sur un thème défini. Un jury de professionnels sélectionne ensuite les meilleurs projets et le plus créatif sera récompensé d’une dotation exceptionnelle.de 3 à 8 minutes60français4/3