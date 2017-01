Bande annonce de la chaîne Nature sur Tahiti.tv

Une ode à la flore et à la faune polynésiennes : des eaux limpides abritant de très nombreuses espèces qui font la joie des adeptes de la plongée sous-marine, des vallées et montagnes verdoyantes, tous les trésors de la beauté préservée de Tahiti et de ses îles sont à découvrir sur la chaîne nature. Creative.tv, à travers la création d’une plateforme richmedia on-demand, capable d’associer toutes les fonctionnalités du Web 2.0, permet le déploiement de ses contenus sur tous les supports de communication audiovisuels (web 2.0., webtv, iphone, mobile tv, broadcast, etc.).

Actualité, Tradition, Découverte, Nature, Sport et Création, les six chaînes thématiques de Tahiti.tv proposent plus de deux cent cinquante documentaires, reportages, captations de spectacles vivants, émissions de proximité, magazines ; une programmation permettant aux internautes francophones de découvrir toutes les richesses du patrimoine polynésien.

Tahiti.tv, à travers les possibilités de diffusion de la chaîne, a souhaité créer une véritable dynamique de valorisation des ressources audiovisuelles présentes en Polynésie française, en s’appuyant sur dix-neuf sociétés de production audiovisuelle et fournisseurs de contenus polynésiens. La chaîne diffuse des programmes dont la durée varie entre 1 à 8 minutes afin de s’adapter aux habitudes de navigation des internautes.

D’autre part, Tahiti.tv s’inscrit dans la politique globale de développement des activités numériques dans le Pacifique associée à la mise en place du câble sous-marin dans cette partie du Monde.

Tahiti.tv, la première webtv dédiée à Tahiti et ses îles. Votre voyage virtuel en Polynésie française grâce à des centaines de vidéo.