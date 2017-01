Investir en Polynésie française : Hinano Bagnis

Hinano Bagnis : la Polynésie française est un pays où il fait bon d’investir parce qu’il ya de nombreuses opportunités. C’est un pays jeune, c’est un pays où il y a énormément de choses qui doivent être faites, et il y a trois secteurs qui sont particulièrement intéressants parce que ce sont des secteurs qui bougent, des secteurs qui sont d’actualité sur la scène internationale.

Ce sont les secteurs du tourisme, où avec un peu moins de 3 500 chambres, la Polynésie française offre de nombreuses opportunités. Les îles de Tahiti, Moorea et Bora Bora ont essentiellement été développées, mais nous avons également les îles des Tuamotu et des Marquises qui sont aujourd’hui très peu développées puisque l’on trouve deux hôtels aux Marquises et deux hôtels dans les Tuamotu et quelques hôtels (mais plutôt des catégories deux-trois étoiles) sur l’île de Rangiroa, Dans le secteur de l’aquaculture également, la Polynésie française n’a pas beaucoup développé ce secteur-là, que ce soit le pisciculture mais également tout ce qui est aquariophilie, tout ce qui est repeuplement des eaux mais également exportation de corail, exportation de poissons, la Polynésie française essaie de se situer en tant que précurseur.

Aujourd’hui c’est un secteur qui est en plein essor. Un dernier secteur qui est également très porteur ce sont les énergies nouvelles, peut-être pas en terme d’exportation d’énergie par contre en terme de projet pilote, la Polynésie française offre de nombreuses opportunités techniques pour tester les projets, que ce soit avec l’énergie des vagues, l’énergie thermique des mers, le soleil, le vent, la Polynésie française peut proposer des projets pilotes assez intéressants. On offre la possibilité aux investisseurs de bénéficier de mesures de défiscalisation assez importantes, qui leur permettent à la fois de défiscaliser leur propre investissement mais également d’investir dans d’autres secteurs via les mécanismes de défiscalisation.

Nous offrons également une population jeune et dynamique qui est en attente de projets qui leur ressemblent, puisque la population est jeune en Polynésie et ne demande qu’une chose, c’est d’être formée et de trouver du travail… Et le cadre de vie légendaire de la Polynésie permet donc de pouvoir attirer du personnel qualifié, qui pourra travailler dans des conditions à la fois fiscalement avantageuses mais également dans un cadre de vie fort avantageux.

Nous offrons la possibilité aux investisseurs de mettre à disposition des équipes techniques, donc des équipes spécialisées à la fois dans des dispositifs d’incitation à l’investissement, mais qui connaissent également les procédures administratives.

Donc nous pouvons les accompagner, nous pouvons organiser les réunions de médiation avec les différents services surtout en début de projet, ce qui permet de définir une seule route et donc un calendrier assez clair qui permettra à l’investisseur de s’organiser à la fois pour les levers de financements mais lancer et finaliser ses études. Donc pourquoi investir en Polynésie ? Nous offrons des dispositifs d’incitation fiscale attractifs, nous offrons les opportunités d’investissement à la fois innovantes mais également traditionnelles.

Le cadre de vie est recherché donc pour attirer du personnel qualifié de l’extérieur, la Polynésie offre des conditions à la fis fiscales mais également quotidiennes de vie fort intéressantes puisqu’il n’y a pas d’impôt sur le revenu, donc c’est un critère très attractif. Une population jeune et dynamique qui est à la recherche de projets qui leur ressemblent.

L’addition de ses différentes infrastructures permet à l’investisseur de venir en Polynésie qui est toujours un territoire français, ce qui permet donc d’offrir des garanties en termes institutionnel, mais également en termes de sécurité et en terme monétaire importante.

Réalisation : Claire Schwob Production : Tahiti Nui Companies Type : Série de Thème : L’actualité économique de la Polynésie française Titre : Tahiti nui Synopsis : Tahiti.tv, News accueille les acteurs du développement économique, touristique et évènementiel de la Polynésie française. Interviewées par un journaliste, ces personnes impliquées dans leur secteur de développement, nous expliquent, au-delà de leur implication, les problématiques contemporaines de ces différents secteurs. Durée unitaire : 5 minutes Episodes: 10 Langue : français Formats : 4/3 Série de magazines : L’actualité économique de la Polynésie française: Tahiti nui news économie: Tahiti.tv, News accueille les acteurs du développement économique, touristique et évènementiel de la Polynésie française. Interviewées par un journaliste, ces personnes impliquées dans leur secteur de développement, nous expliquent, au-delà de leur implication, les problématiques contemporaines de ces différents secteurs.5 minutes10français4/3

Tahiti.tv, la webtv de Tahiti et ses îles : votre voyage virtuel en Polynésie française à travers des centaines de vidéo