Le teaser n°4 du flash dub de l’école de commerce de Tahiti

Un élève de l’ECT :

On vient d’avoir une nouvelle un peu surprenante. On doit tourner un film en 48 heures, du genre lipdub ou flashmob, on ne sait pas trop exactement, on doit voir le concept. C’est assez le rush car aujourd’hui on doit, la première journée, on se consacrer à l’écriture du scénario, à la mobilisation des figurants, aux décors, aux costumes, et tout.

Et déjà demain en fait il y a les répétitions le matin et on tourne déjà l’après midi, ça va être un peu chaud.

On ne sait pas trop à quelle heure on va rentrer et vendredi ce sera diffusé sur TNTV et RFO à l’heure du journal. Et ils comptent aussi le diffuser sur internet, tous les réseaux sociaux.

C’est bizarre comme séminaire d’intégration, pour une première journée, on ne s’attendait pas à cela. On doit y aller, on a du pain sur la planche.

