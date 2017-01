Tahiti.tv news : l’élection de Miss Tahiti, la génèse

Dominique Petras : une fois la date, le lieu, le thème choisis, c’est la recherche bien sûr des candidates. Ca se fait assez naturellement. Par exemple il y a des filles que l’on a remarquées, que l’on a préparées ou que des parents nous ont présentées et à qui on a demandé d’attendre pour qu’elles soient prêtes pour une élection. Il y a les filles des communes qui viennent, donc en général, recherche des candidates, puis après il y a tout ce qui est administratif, demande d’autorisation, etc. On prend toujours des personnes qui connaissent le milieu de la mode, des élections, de la beauté dans les membres du jury. On essaie de prendre plus de femmes que d’hommes parce que les femmes jugent plus sévèrement et c’est ce qu’on veut parce qu’on veut vraiment…

La fille que l’on choisit va quand même avoir beaucoup de responsabilités, donc il faut quelqu’un qui ne soit pas fragile, quelqu’un qui s’approche le plus possible de la perfection entre guillemets. Les hommes sont quand même plus tendres, je ne dis pas qu’il faut être une peau de vache, mais les hommes voient les femmes avec un œil différent. Quand les filles s’inscrivent, elles remplissent un formulaire où on leur pose trois questions type, c’est-à-dire : quels sont les côtés négatifs et positifs de l’élection de Miss Tahiti à leur avis, quel argument elles utiliseraient pour convaincre une personne qui ne veut pas venir à Tahiti de changer d’avis, comment elles vanteraient leur pays en fait, et une troisième question, je crois que c’est : quelles sont les qualités essentielles pour être Miss Tahiti.

Les candidates rencontrent les membres du jury deux jours avant l’élection. Il y a trois notes qui sont données ce jour-là. Il y a une note sur l’intellect, cette note est à part, c’est-à-dire la note de l’intellect sert uniquement à départager les éventuelles exaquo, mais c’est un indice important bien sûr. Il y a une note qui est donnée sur la beauté du visage et une autre note qui est donnée sur la beauté du corps, l’harmonie du corps. Le total de ces deux notes va être additionné à une troisième note qui est donnée le soir de l’élection lors du premier passage qui est la note sur l’aisance sur le podium. En fait, Miss Tahiti est élue sur : beauté du visage, beauté du corps et aisance ; bien sûr que pendant l’entretien, ils ont une idée sur son charisme, sur son quotient intellectuel, sur son ambition, sa détermination, etc.

Tout ça joue mais c’est vrai que pendant le mois de répétition, c’est-à-dire pendant le mois qui précède l’élection, il y a beaucoup de petits détails que l’on note, parce qu’en fait les filles on leur dit à toutes la même chose, c’est-à-dire d’être ponctuelles, d’être élégantes, etc. Ce qu’on cherche c’est une fille qui incarne la joie de vivre de Tahiti, qui est une fille bien dans sa tête et bien dans son corps, une fille qui représente vraiment la Polynésie.

La Polynésie, c’est quoi ? C’est des gens qui aiment vivre, c’est des gens heureux ; c’est ce que l’on voudrait qu’elles véhiculent comme image. Je suis assez fière entre guillemets, de l’image de la Polynésienne. Quand je voyage, les américaines sont belles, les parisiennes sont belles, mais ce que j’aime dans la beauté de la femme polynésienne, c’est ce mélange de nonchalance, de joie de vivre… Donc en fait, ce que j’essaie de faire c’est de mettre en valeur la beauté, la joie de vivre de Tahiti !



Réalisation : Claire Schwob Production : Tahiti Nui Companies Type : Série de Série de magazines Thème : L’actualité événementielle de la Polynésie française Titre : Tahiti.tv news événement Synopsis : Tahiti.tv, News accueille les acteurs du développement économique, touristique et évènementiel de la Polynésie française. Durée unitaire : 5 minutes Episodes: 3 Langue : français Formats : 4/3

Tahiti.tv, la webtv de Tahiti et ses îles : votre voyage virtuel en Polynésie française à travers des centaines de vidéo