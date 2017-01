Monoï Here, la semaine du Monoï

En quelques éditions, la semaine du monoï à Tahiti est devenu le rendez-vous incontournable des amoureux du monoï.

Organisée chaque année sur un thème différent, Monoï Here s’est donné pour cette 5ème édition un thème audacieux et un brin provocateur : les nouvelles Vahinés! L’idée? Et si le formidable succès

du monoï traduisait l’émergence d’une nouvelle idée de la beauté. Une beauté qui ne tiendrait pas tant à des mensurations idéales ou à la perfection d’une peau, qu’à l’émergence de nouveaux désirs pour des ingrédients naturels, gourmands et généreux, de vraies envies de douceur et de lumière. Une beauté ultra sensorielle, plus libre et simplement plus heureuse dont la Vahiné serait l’incarnation vivante et originelle!

