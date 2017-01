Opération de destruction de rebus

Le ministre des ressources maritimes en charge de la promotion de la perliculture, Temauri Foster informe que le service de la perliculture a procèdé aujourd’hui 8 Février 2011, à une destruction de rebuts, à Papeete au service de la perliculture, chemin vicinal de Patutoa.

La commercialisation des rebuts est interdite en Polynésie française et leur exportation prohibée.

Est qualifié de rebut, même lorsqu’il est produit en Polynésie française par l’huître perlière Pinctada margaritifera var. cumingii :

– la perle de culture présentant soit des dépôts de calcite, soit des dépôts organiques, ou les deux à la fois, sur plus de 20 % de sa surface ;

– la perle de culture présentant des zones dévitalisées visibles sur plus de 20 % de sa surface ;

– la perle n’ayant pas l’épaisseur réglementaire ;

– plus généralement, la perle in susceptible d’être classée dans l’une des catégories

définies.

Lors de la présentation au service de la perliculture de lots de perles en vue de leurs exportations, les rebuts sont conservés et détruits. Les producteurs de perles de culture de Tahiti, titulaires de la carte, peuvent être indemnisés sur la base du poids net des rebuts conservés à raison de 50 fcp le gramme et pour un maximum de 500 grammes de rebuts par hectare et par an.

Cette destruction de rebuts fait suite à l’indemnisation de 155 perliculteurs sur la base de 233 118 perles

