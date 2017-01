Série de magazines Faune et flore de Polynésie française: Randonnées en Polynésie française: La Polynésie française permet aux randonneurs, amateurs ou professionnels, de découvrir ses magnifiques paysages . Quelques heures, parfois plusieurs jours de marche et les sites les plus secrets, les plus merveilleux, s’abandonnent aux observateurs, toujours émerveillés de surprendre la nature verdoyante de l’intérieur de l’île.4 minutes 30 secondesfrançais4/3